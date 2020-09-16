Fenerbahçe'de orta sahada forma aslanın ağzında

Hürriyet

Fenerbahçe'de ‘orta saha' son yapılan transferlerle birlikte forma giymenin en zor olduğu mevki haline geldi.

Bu bölgede genelde 2 defansif, 3 ofansif futbolcuya şans veren sarı lacivertli takımda söz konusu 5 forma için tam 15 aday bulunuyor.

Geçen sezon kadroda bulunan Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Garry Rodrigues, Jailson, Ferdi Kadıoğlu, Nabil Dirar, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç ve Oğuz Kağan Güçtekin’in yanına bu yaz Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve İsmail Yüksek de eklenince orta saha futbolcularının sayısı 15’e çıktı.

Sarı lacivertli takımda orta saha oyuncuları geçen sezon da sayıca fazlaydı ancak bunların çoğu merkezde oynayabildiği için kanatlarda yeteri kadar alternatif yoktu ve bu durum da hücumda sıkıntıya yol açmıştı.

Merkezde oynayan Mehmet Ekici, Miha Zajc ve Tolgay Arslan’la yollarını ayıran Fenerbahçe, kanatlara Mame Thiam, Sinan Gümüş’ü transfer ederek alternatif sayısını çoğalttı.

Sarı lacivertli orta sahadaki rekabet o denli yoğun ki, geçen sezon ilk 11’in değişmez isimleri Luiz Gustavo ve Ozan Tufan’ın forma giymeleri dahi tehlikeye girdi.

Nitekim Ozan, geçen hafta Çaykur Rizespor maçında sonradan oyuna dahil olabildi. Fenerbahçe’de yeni transferlerle birlikte orta saha bölgesinde oluşan yoğunluğun ardından bazı isimlerin kiralık olarak gitmesi gündemde. Bu konudaki son kararı teknik direktör Erol Bulut verecek.