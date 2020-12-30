Fenerbahçe'de Lemos, Sinan Gümüş ve Tolga Ciğerci gözden çıkarıldı

Süper Lig'e, sezon başında yaptığı transferlerin ardından büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, bazı isimlerden henüz istediği verimi alamadı.
Sarı-lacivertli takım, ligde özellikle iç sahada yaşadığı sürpriz puan kayıplarıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Devre arası transfer döneminde kapsamlı bir transfer operasyonuna hazırlanan Fenerbahçe'de, bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.
LEMOS, TOLGA CİĞERCİ VE SİNAN GÜMÜŞ
Ocak ayında sarı-lacivertliler, teklif gelmesi halinde Mauricio Lemos ile Tolga Ciğerci ve Sinan Gümüş'e veda etmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe'ye sezon başında Las Palmas'tan transfer olan Uruguaylı savunmacı Lemos, bu sezon 6 lig maçında görev aldı.
Yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Tolga Ciğerci, bu sezon yalnızca 4 maçta forma giydi ancak skor üretemedi.
İtalyan ekibi Genoa'dan bedelsiz kadroya dahil olan Sinan Gümüş ise yine performansıyla beklentilerin altında kaldı ve çıktığı 7 maçta fileleri havalandıramadı.
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