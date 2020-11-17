Fenerbahçe'de koronaya yakalanan isimlerden iyi haber

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Fener'in eski yıldızı devre arasında Aslan oluyor! Fener'in eski yıldızı devre arasında Aslan oluyor! Devre arası transfer döneminde takıma önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in istediği 3 futbolcu ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının ilk hedefi Kenan Karaman olurken, Henry Onyekuru ve Salih Uçan da Terim'in diğer gözdeleri.

Süper Lig'de tarihi karar hayata geçiyor Süper Lig'de tarihi karar hayata geçiyor Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, ligi 16 Mayıs'ta bitirmek zorunda olduklarını söyledi. Özdemir, kulüplere "Gerekirse altyapıdan da oyuncu alabilirsiniz" dedik. Ama eğer 14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorsanız, yapacak bir şeyimiz kalmıyor, hükmen yenilgi dışında" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı takımdaki sorunun ne olduğunu açıkladı Abdullah Avcı takımdaki sorunun ne olduğunu açıkladı Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün Medical Park Stadı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Arda Turan kötü haberi takipçileriyle paylaştı Arda Turan kötü haberi takipçileriyle paylaştı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, hastanede tedavi ve izolasyon altında olduğunu duyurdu.

Galatasaray'a korona darbesi! İptal kararı... Galatasaray'a korona darbesi! İptal kararı... Galatasaray'da bugün yapılması planlanan antrenman, koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.