Fenerbahçe'de koronaya yakalanan isimlerden iyi haber

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kadın basketbol takımında Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncuların durumuyla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Daha önce A takımımızdan 6 oyuncunun Kovid-19 test sonuçlarının pozitif olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştık. Yeni yapılan test ve detaylı tetkiklere göre, A takımımızdan 4 oyuncumuzun hastalığı atlattıkları tespit edilmiştir. Şu an itibarıyla A takımımızdan 2 oyuncumuz pozitiftir ve tedavilerine devam edilmektedir. Gelişim takımımıza ise yeni test ve tetkikler bu hafta yapılacaktır.
Devre arası transfer döneminde takıma önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in istediği 3 futbolcu ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının ilk hedefi Kenan Karaman olurken, Henry Onyekuru ve Salih Uçan da Terim'in diğer gözdeleri.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, ligi 16 Mayıs'ta bitirmek zorunda olduklarını söyledi. Özdemir, kulüplere "Gerekirse altyapıdan da oyuncu alabilirsiniz" dedik. Ama eğer 14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorsanız, yapacak bir şeyimiz kalmıyor, hükmen yenilgi dışında" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün Medical Park Stadı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, hastanede tedavi ve izolasyon altında olduğunu duyurdu.
Galatasaray'da bugün yapılması planlanan antrenman, koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, efsane F1 pilotu Michael Schumacher'i sık sık ziyaret ettiğini belirterek, "Yakınları ona çok iyi bakıyor. Schumacher mücadele ediyor" dedi.