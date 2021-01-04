Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün doğum günü kutlandı

Falcao sonunda Galatasaray yönetimini de çıldırttı

Galatasaray'da Falcao'nun sakatlığı değil, vurdumduymaz hali tepki çekti.



DETAY

• Antalyaspor maçında 46. dakikada oyuna girip, sadece 29 dakika sahada kalabilen ve yeniden sakatlanıp sahayı terk ederek direkt soyunma odasına gitmesi sarı-kırmızılıları kızdırdı.

• Maçı protokol tribününden takip eden yöneticiler, Falcao'nun sürekli tekrarlanan sakatlığının değil, tavrının çok önemli olduğunu dile getirerek bunu kendi aralarında sorguladı.

• Oyuncunun soyunma odasına giderek umursamaz bir tavır takındığı ve böyle davranarak takımla herhangi bir bağının kalmadığını net şekilde gösterdiği yorumları yapıldı.