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aksam.com.tr
  • 21 Şubat 2020 Cuma 13:42
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  • 21 Şubat 2020 Cuma 13:42

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin analiz toplantısı yapıldı

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin analiz toplantısı yapıldı

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü sahasında Galatasaray'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman öncesi sarı-lacivertli futbolcuların, derbinin analiz toplantısını yaptığı belirtildi.

Daha sonra futbolcuların bir kısmının sahada, bir kısmının ise salonda yenilenme çalışması yaptığı aktarıldı.

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