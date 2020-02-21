Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin analiz toplantısı yapıldı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman öncesi sarı-lacivertli futbolcuların, derbinin analiz toplantısını yaptığı belirtildi.
Daha sonra futbolcuların bir kısmının sahada, bir kısmının ise salonda yenilenme çalışması yaptığı aktarıldı.
Trabzonspor, Beşiktaş maçı öncesi Anthony Nwakaeme’den gelen haberle sarsıldı. Başarılı futbolcu sakatlığı sebebiyle kritik maçta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un derbi öncesi hakemleri etkilediği yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, "Başkanımızın konuşmasını, 'Derbi hakemlerini etki altına almaya çalışıyor' diye okuyan tek kişi sanıyoruz kendisidir." ifadesini kullandı.
Galatasaray'ın devre arasında Ajax'a gönderdiği Ryan Babel'in, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Getafe maçında yaptığı hareket maça damgasını vurdu.
BEŞİKTAŞ yönetimi, iç transferde harekete geçiyor.
Galatasaray Kulübü'nün 2019 yılı Mart ayında yapılan ve idari ibrasızlıkla sonuçlanan Mali Genel Kurulun iptaline ilişkin dava ileri bir tarihe ertelendi.
Sözleşmesini uzatmadığı için kadro dışı bırakılan altyapı oyuncusu Mustafa Kapı, resmi ayrılık için geri sayıma geçti.
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Galatasaray derbisine Marco Knoop ve Volkan Demirel ile hazırlanıyor.