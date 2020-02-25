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  • Fenerbahçe yönetimi, Ersun Yanal'dan sonra takımın başına Erol Bulut'u getirmek istiyor
  • 25 Şubat 2020 Salı 09:55
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  • 25 Şubat 2020 Salı 10:26

Fenerbahçe yönetimi, Ersun Yanal'dan sonra takımın başına Erol Bulut'u getirmek istiyor

Fenerbahçe yönetimi, Ersun Yanal'dan sonra takımın başına Erol Bulut'u getirmek istiyor

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Fenerbahçe yönetimi, 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası yeni teknik direktör için çalışmalara başladı. Sarı-Lacivertlilerde Ersun Yanal’ın yerine düşünülen ilk isim ise Erol Bulut. Başarılı teknik adamın Alanyaspor ile sözleşmesi 31 Mayıs tarihinde sona eriyor ancak Bulut’un kontratına ‘İstediği an tek taraflı fesih’ maddesi koydurduğu öğrenildi.

Derbide kırmızı kart gördüğü için basın toplantısına çıkamayan ve özel aracıyla stattan ayrılan Ersun Yanal'ın görevi bıraktığı haberleri kısa süre içinde yalanlandı. Tecrübeli çalıştırıcı, "İstifa etmedim, mücadeleye devam" dese de hocanın ayrılık biletinin cebinde olduğu biliniyor. Fenerbahçe de Ersun Yanal dönemi sonrası için hazırlıklara başladı. Bu hafta olmasa bile Ersun Yanal ile ayrılık sezon sonunda gerçekleşecek ve Fenerbahçe yoluna başka bir teknik adamla devam edecek. Peki Fenerbahçe'nin hocalık koltuğuna kim oturacak?

EROL BULUT DA FENERBAHÇE'Yİ BEKLİYOR

Bu noktada yönetim henüz bir çalışma başlatmasa da camianın önde gelenleri Erol Bulut isminin doğru olacağı yönünde hemfikir. Yeni Malatyaspor'un ardından Aytemiz Alanyaspor'da da başarıyı yakalayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bulut'un takıma özlenen istikrarı sağlayacağına inanılıyor. Erol Bulut, Fenerbahçe teknik direktörlüğü hayalini dile getirmese de gizlemiyor. Bulut'un daha önce başka büyük takımlardan teklif aldığı ancak "Benim hayalimde Fenerbahçe teknik direktörlüğü var. Bu nedenle başka teklifleri konuşmam" dediği biliniyor.

SÖZLEŞMESİNE MADDE KOYDURDU

Erol Bulut'un Alanyaspor ile yaptığı sözleşmeye "İstediği an tek taraflı fesih" maddesi koydurduğu öğrenildi. Bu maddenin tek sebebinin Fenerbahçe ile yaşanabilecek olası gelişmeler olduğu kaydedildi. Ancak şu ana kadar Bulut ile temasa geçen Fenerbahçeli yönetici olmadı.

GİTMİYORUM, ÜÇ ÖNEMLİ MAÇ VAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün yapması beklenen görüşme gerçekleşmedi. Ersun Yanal, salon idmanı için sabah Samandıra'ya gitti. Ancak Başkan'la görüşmedi. Ali Koç'un, yeni bir teknik direktör konusunda aceleci davranmamak için Yanal'ı bir süre daha takımın başında tutma fikrine sıcak baktığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde şampiyonluk yolunda havlu atılırken, değişikliğin sezon sonuna kalabileceği ifade ediliyor.

(Sabah)

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