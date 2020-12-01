Fenerbahçe'de derbi sonrası yıldız isim kızağa çekiliyor

Fenerbahçe’de 15 yıl sonra yine aynı skorla, 4-3 kaybedilen Beşiktaş derbisinin şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertliler eksik rakibine karşı maç öncesi favori olsa da sahadan mağlup ayrıldı.
FATURA BULUT'A
Maç içinde rakibine karşı bir kişi fazla oynadığı bölümlerde dahi üstünlük kuramayan Fenerbahçe’de fatura teknik direktör Erol Bulut’a kesildi.
CAMİA İÇİNDE SORGULANDI
Maç sonunda sarı-lacivertli yönetim maçın hakemi ile alakalı eleştirilerde bulunsa da camiada ve kulüp içinde teknik heyetin yanlışları da sorgulandı.
ÖZELEŞTİRİ GELDİ
Zaten Erol Bulut da yaptığı basın toplantısında açıklamada mağlubiyeti hakeme bağlamadı ve bir anlamda öz eleştiri yaptı.
DEFANSIN DENGESİ BOZULDU
Derbiye savunmada Serdar Aziz-Lemos değişikliğe ile başlayan sarı-lacivertlilerde bu kararın bedeli ağır oldu. Defansın tüm dengesi bu nedenle bozuldu. Beşiktaş bir anda ilk 20 dakikada 2 farklı üstünlüğü alarak maçı kontrol etmeye ve daha rahat oynamaya başladı.
CİSSE ŞAŞKINLIĞI
Bulut’un bir başka eleştirildiği konu ise yanlış kadro ile başlamasının dışında maçın içindeki hamleleri oldu. Papiss Cisse ve Pelkas’ın oyundan alınmasını kimse anlayamadı.
EŞİ TEPKİ GÖSTERDİ
Golü atan Cisse’nin eşi de maçın ardından sosyal medya hesabından teknik direktör Erol Bulut’a tepki göstermişti.
PELKAS KİLİDİ AÇABİLİRDİ
Pelkas ise Perotti çıktıktan sonra sahada kilidi açabilecek tek isimdi. Bu ismin de çıkarılması Beşiktaş savunmasını rahatlattı.
DÖRTLÜYÜ BOZMADI
Erol Bulut’un bir başka eleştirildiği konu da rakibi 10 kişi kalmasına rağmen savunmadan oyuncu çıkarmaması oldu. Benzer bir durumu Hatayspor maçında yaşayan sarı-lacivertliler rakip 9 kişi kalsa da savunma dörtlüsünü bozmamıştı.
LEMOS HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Büyük ümitlerle transfer edilen Mauricio Lemos, Beşiktaş derbisinde hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında geliyor. Daha önce de kendisine verilen fırsatları iyi değerlendiremeyen Uruguaylı futbolcu bu şansı da kullanamadı.
SERDAR'IN YERİNE OYNADI AMA...
Teknik direktör Erol Bulut oyunu geriden kurma adına Lemos’u, Serdar Aziz’e tercih etse de savunma yönündeki sıkıntısı sebebiyle pozisyonlar verildi, goller yendi.
KIZAĞA ÇEKİLİYOR
Bu hafta Denizlispor maçı ile birlikte Serdar Aziz-Tisserand ikilisi tandemde görev yapacak. Benzer şekilde Caner Erkin de tekrar ilk 11’e giriyor.
CANER YENİDEN 11'DE
Novak ve Caner arasındaki fark son iki maçta fazlasıyla ortaya çıktı. Alınan bu mağlubiyetin ardından eski düzene dönülecek.
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