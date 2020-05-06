Fenerbahçe'de basketbolun başına o geçiyor

Fenerbahçe'de basketbol şubesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Koç Obradovic'in geleceği belirsizliğini korurken, 2018'deki kongreden beri şubenin başında bulunan Semih Özsoy görevden alındı.
Sabah'ın haberine göre; Kulislerde Özsoy'un başarısız bulunduğu için bu kararın alındığı söylenirken yerine P&G şirketinin Türkiye-Kafkasya Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu'nun adı ön plana çıktı. Ancak Turnaoğlu'nun yoğun iş hayatı nedeniyle bu görevi kabul edemeyeceğini ilettiği vurgulanırken, Fenerbahçe'nin efsane basketbolcusu İbrahim Kutluay'ın ismi de gündeme geldi.
DG Sivasspor İdari Menajeri Oray Baykal, ismi Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile alakalı açıklamalarda bulundu.
Son olarak Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Stjepan Tomas, beIN Sports canlı yayınına bağlandı ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Nenad Bjelica ile görüştüğünü söyledi.
Fenerbahçe'nin efsane basketbolcusu İbrahim Kutluay, basketbol şubesinin başına geçmeye hazırlanıyor...
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