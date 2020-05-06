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aksam.com.tr
  • 06 Mayıs 2020 Çarşamba 23:03
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  • 06 Mayıs 2020 Çarşamba 23:03

Fenerbahçe'de basketbolun başına o geçiyor

Fenerbahçe'de basketbolun başına o geçiyor

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Fenerbahçe'nin efsane basketbolcusu İbrahim Kutluay, basketbol şubesinin başına geçmeye hazırlanıyor...

Fenerbahçe'de basketbol şubesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Koç Obradovic'in geleceği belirsizliğini korurken, 2018'deki kongreden beri şubenin başında bulunan Semih Özsoy görevden alındı.

Sabah'ın haberine göre; Kulislerde Özsoy'un başarısız bulunduğu için bu kararın alındığı söylenirken yerine P&G şirketinin Türkiye-Kafkasya Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu'nun adı ön plana çıktı. Ancak Turnaoğlu'nun yoğun iş hayatı nedeniyle bu görevi kabul edemeyeceğini ilettiği vurgulanırken, Fenerbahçe'nin efsane basketbolcusu İbrahim Kutluay'ın ismi de gündeme geldi.

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