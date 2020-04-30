  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Nisan 2020 Perşembe 16:01
  • |
  • 30 Nisan 2020 Perşembe 16:01

Fenerbahçe'de Alper Potuk'a af çıktı

Fenerbahçe'de Alper Potuk'a af çıktı

Paylaş

Fenerbahçe'de Alper Potuk, görüşmek için Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne çağrıldı. Tecrübeli futbolcunun affedildiği ve ücretinde yine bir revize yapılacağı öğrenildi. Alper'in de bu durumu kabul ettiği ve ücret konusunu sorun yapmadığı, sarı-lacivertli formayı tekrar giymek istediği belirtildi.

Fenerbahçe'de, yeni sezon için çalışmalar başlarken yeni bir gelişme yaşandı. Maaşında yüzde 40 indirime gitmesine rağmen kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı.

Şubat ayında kadro dışı kalan ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ismi bildirilmeyen Alper Potuk'un dün kulüp tarafından arandığı ve bugün Samandıra Tesisleri'ne görüşmek için çağrıldığı bildirildi.

Tecrübeli futbolcunun affedildiği ve ücretinde yine bir revize yapılacağı öğrenildi. Alper'in de bu durumu kabul ettiği ve ücret konusunu sorun yapmadığı, sarı-lacivertli formayı tekrar giymek istediği belirtildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta topbaşı yapacak

title

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi: Kerem Alıcı

title

Macron, Avrupa'da futbol sezonlarının sonlandırılmasını istiyor

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Ve lig tescil edildi! İşte şampiyon
Ve lig tescil edildi! İşte şampiyon

Ve lig tescil edildi! İşte şampiyon

Ligue 1 yönetimi, bu sezonun sıralamasını olduğu gibi kabul ederek PSG'yi şampiyon ilan etti.

Feghouli'den Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama
Feghouli'den Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama

Feghouli'den Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama

Galatasaray'ın yıldızlarından Sofiane Feghouli, Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen tarihi zaferi anlattı. Geçen sezon Başakşehir'e attığı golle şampiyonluğu getirdi. Bu yıl da yükselen formuyla Aslan'ın kilit isimlerinden oldu. Cezayirli yıldız, ezeli rakibe karşı deplasmanda ulaştıkları galibiyetin hikayesini paylaştı.

Beşiktaş'tan transfer harekatı
Beşiktaş'tan transfer harekatı

Beşiktaş'tan transfer harekatı

Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor. Gelecek sezon hücum futbolu oynatacağını belirten teknik direktör Sergen Yalçın, bu doğrultuda oyunu dikine oynayan, süratli ve kreatif özellikleri bulunan oyuncuların alınmasını istedi. İlk gündeme gelen isimler ise Gökhan Töre, Yasin Öztekin, Serdar Gürler oldu.

Selçuk İnan kararını açıkladı! Bırakıyor mu?
Selçuk İnan kararını açıkladı! Bırakıyor mu?

Selçuk İnan kararını açıkladı! Bırakıyor mu?

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan sessizliğini bozdu ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu bu sezon oynadığı futbolu kendisine yakıştıramadığını söylerken emeklilikle ilgili olarak, "İnsanlar istiyorlar diye futbolu bırakmak istemiyorum. Bırakmaya henüz hazır değilim. Yaşıtlarım hâlâ oynuyorlar." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Lyon'a Gustavo yanıtı
Fenerbahçe'den Lyon'a Gustavo yanıtı

Fenerbahçe'den Lyon'a Gustavo yanıtı

Fenerbahçe'de sezon başında takıma katılan ve özverili oyunu ile taraftarların da beğenisini kazanan Luiz Gustavo'ya Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon talip olmuştu. Sarı lacivertliler'de yönetim profesyonelliği ve tecrübesi ile takıma daha çok katkı vermesini beklediği Brezilyalı için Fransız kulübüne ret yanıtı verdi.

Beşiktaş'ın bütçesi 30 milyon Euro
Beşiktaş'ın bütçesi 30 milyon Euro

Beşiktaş'ın bütçesi 30 milyon Euro

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, hedefleri hakkında konuştu. Gelecek sezonki bütçeyi açıklayan siyah-beyazlıların teknik patronu, kalıcı başarılar yakalamak istediğini belirtti. Yalçın, bütçeyle ilgili olarak, "İçinde bulunduğumuz olanaklar, maddi değeri yüksek bir takım kurmamızı engelliyor. 2-3 yıl önce Beşiktaş takımının bütçesi 90 milyon euroydu. Önümüzdeki sene bu rakam maksimum 30 milyon euro civarında olacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı futbolcular Florya'ya
Galatasaraylı futbolcular Florya'ya

Galatasaraylı futbolcular Florya'ya

Ev antrenmanlarını yetersiz bulan futbolcular, Florya'da çalışmak için teknik heyetten izin istedi. Oyuncuların tesislerde aynı anda 4 kişiden fazla olmamak koşuluyla idman yapmasına müsaade edildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.