Fenerbahçe'de Ali Koç ocak ayında operasyona hazırlanıyor

“MÜCADELEDE OLMAK İSTEMEYENLER OCAK AYINDA GİDEBİLİR”
Hafta arasında oyunculara bu sezonun önemini bizzat vurgulayan Ali Koç'un, "Bir mücadelenin içindeyiz, bu mücadelede bizimle yer almak istemeyenler ocak ayında gidebilirler" dediği öğrenildi. Hatta takımdan mücadele ve oyun anlamında değişim sözü alınsa da Gaziantep deplasmanında sonuç değişmedi. Ocak ayında yeni bir transfer sürecinin başlaması bekleniyor.
KABUS GİBİ SÜREÇ
Sarı-lacivertliler Süper Lig'de kâbus gibi bir dönem geçiriyor. Erol Bulut ve ekibi son 6 lig maçında 4 yenilgi aldı. Kadıköy'de arka arkaya 3 maç kaybeden ve son olarak deplasmanda da mağlup olan Fenerbahçe, 12 puan kaybetti. Sarı-lacivertliler bu süreçte kalesinde 13 gol yerken, rakip filelere 11 gol bıraktı.
Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Tuncay Şanlı, Sarı-Lacivertlilerin deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçı yorumladı. Fenerbahçe'nin oyununu ve teknik direktör Erol Bulut'u eleştiren Şanlı, “Caner Erkin ilk 11'de olmalıydı” dedi.
Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in, Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçın ardından yaptığı paylaşım olay oldu. Kırık kalp ve üzgün emoji paylaşan Özil'in bu hareketi kafaları karıştırırken başarılı futbolcunun bu tweetine anında binlerce beğeni ve yorum geldi.
Henry Onyekuru ile her konuda anlaşan Galatasaray, Monaco ile pazarlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fransız ekibi 10 milyon euro talep ederken Cimbom'un maksimum bonservis teklifi 6 milyon euro. Menajer William D'Avila, gelecek hafta İstanbul'a gelerek yönetimle pazarlık masasına oturacak.
Fatih Karagümrük'ün konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçta ev sahibi ekibin ilk golünü kaydeden Alassane Ndao'nun maliyeti şaşırttı. Bonservisi 55 bin euro olan Senegalli futbolcu, vatandaşı Mbaye Diagne'nin 22'de 1'i kadar maaş alıyor.
G.Saray ve Beşiktaş'ın yaptığını Fener 50 yıl sonra yapıyor
Trabzon'da yerel gazeteler, Trabzonspor'un 3 puan kazandığı Çaykur Rizespor maçının ardından bordo-mavili takımı kutlayıp, gelen galibiyetle taraftar ve camianın rahat nefes aldığına dikkat çekti.