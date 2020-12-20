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aksam.com.tr
  • 20 Aralık 2020 Pazar 11:51
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Fenerbahçe'de Ali Koç ocak ayında operasyona hazırlanıyor

Fenerbahçe'de Ali Koç ocak ayında operasyona hazırlanıyor

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Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 4. mağlubiyetini alan Fenerbahçe, devre arasında operasyon hazırlığı yapıyor. Başkan Ali Koç'un da futbolculara “Bir mücadelenin içindeyiz, bu mücadelede bizimle yer almak istemeyenler ocak ayında gidebilirler” dediği ortaya çıktı.

“MÜCADELEDE OLMAK İSTEMEYENLER OCAK AYINDA GİDEBİLİR”

Hafta arasında oyunculara bu sezonun önemini bizzat vurgulayan Ali Koç'un, "Bir mücadelenin içindeyiz, bu mücadelede bizimle yer almak istemeyenler ocak ayında gidebilirler" dediği öğrenildi. Hatta takımdan mücadele ve oyun anlamında değişim sözü alınsa da Gaziantep deplasmanında sonuç değişmedi. Ocak ayında yeni bir transfer sürecinin başlaması bekleniyor.

KABUS GİBİ SÜREÇ

Sarı-lacivertliler Süper Lig'de kâbus gibi bir dönem geçiriyor. Erol Bulut ve ekibi son 6 lig maçında 4 yenilgi aldı. Kadıköy'de arka arkaya 3 maç kaybeden ve son olarak deplasmanda da mağlup olan Fenerbahçe, 12 puan kaybetti. Sarı-lacivertliler bu süreçte kalesinde 13 gol yerken, rakip filelere 11 gol bıraktı.

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