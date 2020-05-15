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aksam.com.tr
  • 15 Mayıs 2020 Cuma 07:14
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  • 15 Mayıs 2020 Cuma 07:15

Fenerbahçe'de 3 aydır maaşlar ödenmiyor ama her şey normal

Fenerbahçe'de 3 aydır maaşlar ödenmiyor ama her şey normal

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Fenerbahçe'de futbolcular, yönetimin salgın döneminde kendilerine gösterdiği ilgiden son derece memnun. İddiaların aksine oyunculardan maaş indirimi henüz istenmedi ama 3 aydır ödeme de yapılmıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya zor bir dönemden geçiyor. Özellikle yabancı bir ülkede kariyerlerini devam ettiren futbolcular için durum daha da sıkıntılı olabiliyor. Ancak Fenerbahçe’de yönetimin başından beri aldığı tedbirler ve oyunculara olan yakın ilgisi, futbolcuları fazlasıyla rahatlattı. Salgın nedeniyle tüm kulüpler ekonomik anlamda kriz yaşıyor. Ancak çıkan iddiaların aksine Fenerbahçe Yönetimi, şimdiye kadar futbolculardan maaşlarında indirime gitmeleri yönünde bir talepte bulunmadı. Buna rağmen, Sarı-Lacivertliler’de oyuncuların ücretlerinin 3 aydır ödenmediği de öğrenildi.

Lig, kupanın provası!

Her şeye rağmen takımda moraller bozuk değil. Herkes merakla yeni teknik adamın kim olacağını bekliyor. Ayrıca şampiyonluk yarışına erken havlu atılması sonrası tüm futbolcuların aklındaki tek şey Türkiye Kupası’nı kazanarak Avrupa Ligi bileti almak. Öyle ki ligde oynanacak maçlara bile kupanın provası gözüyle bakılıyor.

(Fanatik)

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