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aksam.com.tr
  • 21 Eylül 2020 Pazartesi 11:47
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Fenerbahçe, yeni transferi Marcel Tisserand'ın lisansını çıkarttı

Fenerbahçe, yeni transferi Marcel Tisserand'ın lisansını çıkarttı

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Fenerbahçe, Alman ekibi Wolfsburg'tan kadrosuna kattığı stoper Marcel Tisserand'ın lisansını çıkarttı.

27 yaşındaki savunmacı, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde Hatayspor mücadelesinde forma giyebilecek.

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