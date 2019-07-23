Fenerbahçe Wolfsburg maçını kim kazandı? Fenerbahçe - Wolfsburg maç sonucu

Binlerce Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe Wolsfburg maçına kilitlenmiş durumda. Yaptığı transferlerle yeni sezona iyi başlamak isteyen sarı lacivertliler dün akşam Almanya’nın Wolfsburg takımı ile mücadele etti. Binlerce vatandaş Fenerbahçe Wolfsburg maçının sonucu merak ediyor. İşte yanıtı..

FENERBAHÇE WOLFSBURG MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Wolfsburg maçı 22 Temmuz Pazartesi günü saat 19:30’da Spor Smart kanalında yayınlandı. Karşılaşma Franz Fekete stadında yapıldı.

FENERBAHÇE WOLFSBURG MAÇINI KİM KAZANDI?

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında Wolfsburg ile karşılaştı. Sarı - lacivertliler, Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg ile Franz Fekete Stadı'nda oynadığı maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Fenerbahçe 25. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle öne geçerken, Wolfsburg'un beraberlik sayısı 64. dakikada Weghorst'tan geldi. Son oynanan Bursaspor maçında da 2 gol atan Muriqi, böylece sezon öncesinde 2 maçta 3 gole ulaşmış oldu.

Sarı-lacivertliler karşılaşmaya Harun, Murat, Serdar, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Moses, Garry Rodrigues, Kruse, Muriqi 11'iyle başlarken; 2. yarıda Sadık, Abdülcebrail, Emre Belözoğlu, Mehmet Ekici, Zajc, Ferdi, Alper ve Frey oyuna dahil olan isimler oldu.

Daha önce Boluspor ve Bursaspor'u 2-0'lık skorlarla geçen Fenerbahçe, 25 Temmuz'da Hertha Berlin ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Sarı-lacivertli takımda Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Wolfsburg karşısına Altay, Tolga, Serdar, Sadık, Hasan Ali, Ozan, Emre, Moses, Kruse, Rodrigues ve Muriqi 11'iyle çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Daha önceki hazırlık maçlarında Boluspor ve Bursaspor'u 2-0'lık skorlarla mağlup eden Fenerbahçe, Wolfsburg ve Hertha Berlin maçlarının ardından AUDI Cup'a çıkacak ve hazırlık maçı programını Cagliari maçıyla tamamlayacak.

Sarı - lacivertlilerin hazırlık maçı programı şu şekilde:

25 Temmuz Perşembe

Fenerbahçe - Hertha Berlin

30 Temmuz Salı

Bayern Münih - Fenerbahçe

31 Temmuz Çarşamba Fenerbahçe

Real Madrid veya Tottenham

7 Ağustos Çarşamba

Fenerbahçe - Cagliari