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  • Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in istediği Alpaslan Öztürk'ün önceliği Göztepe
  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 14:24
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  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 14:24

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in istediği Alpaslan Öztürk'ün önceliği Göztepe

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in istediği Alpaslan Öztürk'ün önceliği Göztepe

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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin gözde oyuncusu olan orta saha Alpaslan Öztürk için birçok kulüp sıraya girerken, deneyimli futbolcunun gönlünün sarı-kırmızılı kulüpte kalmaktan yana olduğu belirtildi.

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in istediği öne sürülen Alpaslan'la Başkan Mehmet Sepil'in bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. Alpaslan'ın Başkan Sepil'e, "Ben Göztepe'de çok mutluyum. İlk tercihim burası olur. Ancak sizin görüşleriniz de bizler için çok önemli" ifadelerini kullandığı vurgulandı. Sepil'in Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alpaslan’ı çok iyi bir bonservis bedeli karşılığında satabileceği ifade edildi.

Koronavirüs nedeniyle kulüp gelirlerinin azalmasıyla maddi olarak gerileyen Göztepe'de bütçeyi yeniden planlamak isteyen Sepil'in lig bitiminde Alpaslan konusunda kesin kararını vereceği kaydedildi. İzmir ekibinin Alpaslan için 2-3 milyon Euro arasında bir bedel belirlediği ileri sürülmüştü. Göztepe'ye geçen sezon başında Elazığspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu ilk senesinde 25 maça çıktı. Gerçek mevkisi orta saha olmasına rağmen stoperde görev yapan Alpaslan bu sezon ise 19 resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletti.

LİEGE İLE FIFA'LIK

Göztepe'nin yıldızlarından Alpaslan Öztürk'ün eski kulüplerinden Standard Liege ile arasında FIFA'da haksız fesih davası sürdüğü de ortaya çıktı. Belçika ekibinden 2013-14 sezonunun devre arasında Süper Lig'de Kasımpaşa'ya transfer olan Alpaslan, sosyal medya aracılığıyla katıldığı canlı yayında, "Ben Göztepe'de mutluyum. Buradan A Milli Takım'a giderek tarih yazmak istiyorum. Yalnız farklı olaylar var. FIFA'lık bir davam da var. Bu dönemde kafam çok karışık. Sadece Göztepe'ye odaklanıyorum ve 12 Haziran'da lige en iyi şekilde başlamak istiyorum. Her insan gibi benim de elimde olmayan sebeplerden dolayı kafam karışabiliyor. Liege'den ayrılırken haksız fesih durumu oluştu. Sonrasında davalar açıldı. Farklı durumlar var" açıklamasını yaptı.

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