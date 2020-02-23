Fenerbahçe taraftarı derbide tribünleri bayram yerine çevirmeye hazırlanıyor

Fenerbahçeli futbolseverler, bu akşam Ülker Stadı’nda boş koltuk bırakmayacak. Yaklaşık 50 bin seyircinin olacağı Kadıköy’de taraftarlar, yapacakları görsel şovlarla tribünleri bayram yerine çevirmeyi planlıyor.

Zirve yarışında son dönemde istemediği sonuçlar alan Fenerbahçe’de, Galatasaray karşılaşmasına her anlamda kurtuluş mücadelesi olarak bakıyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın kaderini de çizecek kapışma öncesi Ülker Stadı, beklendiği gibi dolacak. Fenerbahçe taraftarının günler öncesinden biletlerini tükettiği nefes kesecek maçta kombine sahipleriyle birlikte yaklaşık 50 bin kişinin olması bekleniyor.

Serinin sürmesini istiyorlar

Bu akşamki mücadelede tribünleri adeta bayram yerine çevirmek isteyen Sarı-Lacivertli futbolseverler, Kadıköy’de Galatasaray’a karşı 20 yıllık süren yenilmezlik serisine bir yenisini daha eklenmesini umut ediyor. Taraftar gruplarının şimdiden Türkiye’nin nefesini tutarak izleyeceği derbi için özel hazırlıklar içinde olduğu ve yapacakları görsel şölenle unutulmaz bir atmosfer yaratmayı hedefledikleri öğrenildi.

(Fanatik)