Fenerbahçe maçı izle Fenerbahçe Sp. Trnava şifresiz beIN Sports 1 canlı yayın

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde sahaya çıkıyor. D Grubu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe’nin rakibi Slovak ekibi Spartak Trnava olacak. beIN Sports 1 canlı yayın ile ekranlarda olacak Fenerbahçe Spartak Trnava izleme yolları sarı lacivertli taraftarların merak konusu oldu. FB Avrupa Ligi maçı nasıl izlenir? Fenerbahçe’nin maçını şifresiz izlemek isteyen futbol severler bu sorunun yanıtını arıyor. Karşılaşma saat 19.55’ten itibaren beIN Sports 1 kanalından şifreli yayınlanacak. Sayfamızda bulunan canlı anlatım sayfasına tıklayarak Fenerbahçe maçının heyecanını dakika dakika yaşayabilir, gollere ve karşılaşmanın önemli anlarına şahitlik edebilirsiniz.

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FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Kara bulutların bir türlü üzerinden eksik olmadığı sarı lacivertli ekipte hedef bu maçla taraftarla barışmak. Gruptaki ilk maçta Dinamo Zagreb deplasmanından farklı mağlup olarak dönen, ardından ligde Çaykur Rizespor'a 3-0 gibi net bir skorla yenilen Fenerbahçe'de taraftarlar tepkili. Ancak sarı lacivertlilerdeki hedef bu maçı kazanarak hem moral kazanmak hem de rahat bir nefes almak. Avrupa arenasında oynadığı son dokuz maçın sadece birini kazanabilen Fenerbahçe (3B 5M), daha önceki sekiz karşılaşmada tek yenilgi almıştı (6G 1B).

224. RANDEVU

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşan Fenerbahçe, Avrupa'da 224. maçında... UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda şimdiye dek 55 maça çıktı. Avrupa arenasında 224. maçını Spartak Trnava'ya karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 223 karşılaşmada 81 galibiyet ve 46 beraberlik alırken, 96 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 276 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 332 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 56. MAÇ

Fenerbahçe, organizasyonun adının UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilmesi sonrası bu kulvada 56. maçına çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 55 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 28 galibiyet, 15 beraberlik, 12 yenildi aldı. Fenerbahçe, rakip filelere 74 gol bırakırken, kalesinde 53 gole engel olamadı.

OPTA FACTS

Fenerbahçe ile Spartak Trnava, tarihlerinde ilk kez bir Avrupa kupası maçında karşılaşıyor.

Avrupa arenasında oynadığı son dokuz maçın sadece birini kazanabilen Fenerbahçe (3B 5M), daha önceki sekiz karşılaşmada tek yenilgi almıştı (6G 1B).

Avrupa kupalarında dört maçtır evinde galibiyete hasret olan Fenerbahçe (3B 1M), daha önce oynadığı yedi iç saha karşılaşmasında rakiplerini yenmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe, Spartak Trnava'nın Avrupa kupalarında karşılaşacağı üçüncü Türk rakibi olacak (Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra). Slovak ekibi bugüne kadar temsilcilerimizle oynadığı ikişer maçtan evindekileri kazandı, deplasmandakileri kaybetti.

Avrupa kupalarında çıktığı son 16 deplasmanda tek yenilgi alan Spartak Trnava (8G 7B), daha önceki beş karşılaşmanın dördünü kaybetmişti (1B).

İlk hafta maçında Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilen Fenerbahçe, Fenerbahçe, 20 Ekim 2016'daki Manchester United karşılaşmasından (1-4) bu yana ilk kez bir Avrupa karşılaşmasında kalesinde dört gol birden gördü.

Avrupa Ligi'nin ilk haftasında en fazla sarı kart gören takım Spartak Trnava'ydı (5). Slovak ekibi, aynı zamanda Dudelange'nin (20) ardından en çok faul yapan ekip oldu (19).

Avrupa Ligi'nin ilk haftasında en az isabetli pas yapan (143) ve en düşük pas yüzdesi yakalayan (%55.4) takım Spartak Trnava'ydı.

Bu sezon Fenerbahçe'nin resmi maçlarda attığı sekiz gol yedi farklı oyuncudan gelirken; birden fazla kez rakip fileleri havalandıran tek isim Andre Ayew (2).

2018/19 sezonunda Spartak Trnava formasıyla Avrupa kupalarında en fazla gol katkısı yapan oyuncu Erik Grendel (2 gol & 1 asist).