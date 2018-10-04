Fenerbahçe Slimani'nin attığı 2 golle Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Fenerbahçe, taraftarı önünde Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe'ye rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 51. dakikada ve 68. dakikada Islam Slimani kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe grupta puanını 3'e çıkarırken, Spartak Trnava 3 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Belçika'da Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Spartak Trnava ise sahasında Dinamo Zagreb ile karşılaşacak.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Slovakya temsilcisi Spartak Trvana'yla oynadıkları maçın kadrosundan son karşılaşmaya göre 4 değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada teknik direktör Cocu, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a 3-0 yenildikleri müsabakaya göre 4 ismi değiştirdi.

Spartak Trvana karşısında sürpriz bir ilk 11'le takımını 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıkartan Cocu, Rize'de oynayan Şener Özbayraklı, Mehmet Topal ve Yassine Benzia yedek kulübesine otururken, Aatıf Chahechouhe kadroya dahil edilmedi.

Bu isimlerin yerine Mauricio Isla,Martin Skrtel, Michael Frey ve Eljif Elmas forma giydi.

3-5-2 dizilişiyle sahada

Fenerbahçe, Slovak rakibi karşısında 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıktı.

Bu sezon ilk kez bu dizilişle maça başlayan Fenerbahçe'de kalede Harun Tekin oynadı. Cocu, savunma 3'lüsünü Skrtel, Reyes ve Neustaedter'den oluştururken kanat beklerinin sağında Isla, solunda Hasan Ali Kaldırım'ı sahaya sürdü.

Orta sahanın ortasında Jailson ve Eljif Elmas oynarken, forvet arkasında Andre Ayew görev aldı. İleri uçta ise Frey ile İslam Slimani çift santrfor olarak görev yaptı.

Skrtel döndü

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Skrtel, sakatlığını atlattı ve 3 maç sonra formasını kavuştu.

Son olarak 16 Eylül'deki Atiker Konyaspor maçında forma giyen Skrtel, daha sonra ligde Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ile Avrupa'da Dinamo Zagreb karşısında sakatlığı nedeniyle oynamamıştı.

Isla tekrar 11'de

Sarı-lacivertlilerin Şilili sağ beki Isla, 5 maç sonra sahaya ilk 11'de çıktı.

Son olarak 25 Ağustos'ta ligdeki Göztepe maçında ilk 11'de oynayan Isla, son 5 maçta formasını Şener Özbayraklı'ya kaptırmıştı. Isla, Spartak Trnava maçıyla ilk 11'deki formasını tekrar aldı.

Tribünlerin büyük bölümü doldu

Fenerbahçeli taraftarlar tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.

Bu sezon iç sahadaki Benfica, Bursaspor, Kayserispor ve Beşiktaş maçlarında tribünlerin tamamına dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, bu karşılaşmaya da ilgi gösterdi.

Karşılaşmayı 30 binin üzerinde sarı-lacivertli taraftar takip etti.

Spartak Trnava için İstanbul'a gelen 200'e yakın Slovak taraftar ise deplasman tribününden takımlarını destekledi.

Şehitler unutulmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında şehit olan askerleri unutmadı.

Maçtan önce İstiklal Marşı'nı söyleyen taraftarlar sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda." diye bağırdı.

Maraton Tribünün üstünde ise tüm tribünü kaplayan dev bir Türk bayrağı açıldı.