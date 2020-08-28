Fenerbahçe, özel maçta Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı

2020-2021 sezonu hazırlıklarına Düzce’de Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe, kampın son gününde üçüncü hazırlık maçını Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’la oynadı. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlanırken Fenerbahçe’nin golünü 38. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Alanyaspor’un golünü ise 5. dakikada Salih Uçan attı.
Sarı-lacivertli ekip bu karşılaşmayla Topuk Yaylası kampını tamamlarken akşam saatlerinde İstanbul’a dönüp hazırlıklarına burada devam edecek.
STAT: Topuk Yaylası Tesisleri sahası
FENERBAHÇE: Altay Bayındır (Dk. 62 Harun Tekin), Gökhan Gönül (Dk. 70 Murat Sağlam), Zanka, Sadık Çiftpınar (Dk. 46 Serdar Aziz), Caner Erkin, Luiz Gustavo (Dk. 64 Jailson), Tolga Ciğerci (Dk. 46 Ozan Tufan), Deniz Türüç (Dk. 46 Rodrigues, Dk. 61 Zajc), Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş (Dk. 65 Sinan Gümüş), Thiam (Dk. 46 Frey)
ALANYASPOR: Marafona (Dk. 46 Ufuk Ceylan), Fuertes (Dk. 46 Onur Bulut), Caulker (Dk. 60 Tayfur Bingöl), Fatih Aksoy (Dk. 62 Siopis), Ahmet Gülay (Umut Güneş), Ceyhun Gülselam (Dk. 46 Hasan Ayaroğlu), Salih Uçan (Dk. 70 Emre Bekir), Efecan Karaca (Dk. 62 Tzavellas), Pereira (Dk. 61 Emircn Altıntaş), Efkan Bekiroğlu (Dk. 56 Bakasetas), Mustafa Pektemek (Dk. 60 Bareiro)
GOLLER: Dk. 6 Salih Uçan (Alanyaspor), Dk. 38 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
SARI KART: Dk. 23 Caner Erkin (Fenerbahçe)
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