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  • Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı
  • 25 Eylül 2020 Cuma 10:10
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Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı

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Fenerbahçe, Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta'yı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Sarı-Lacivertliler, başarılı golcüyle toplam 4 yıllık sözleşme imzalarken sezon sonunda Aston Villa'ya 6 milyon euro ödeneceğini KAP'a bildirdi. Öte yandan sportif başarıya bağlı olarak İngiliz ekibine 750 bin euro da bonus ödenecek.

Fenerbahçe, Mbwana Samatta’yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Konuyla ilgili Sarı-Lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, İngiltere’nin Aston Villa ekibinden Tanzanya Milli Takımı’nın kaptanı Mbwana Samatta’yı 4 yıllığına kadrosuna katmıştır. Bu sezon formamızı kiralık olarak giyecek olan oyuncunun bonservisi sezon sonunda alınacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Transferle ilgili KAP’a yapılan açıklama ise şu şekilde:

“Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Aston Villa FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 Avro ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 Avro bonus bedeli Aston Villa FC Kulübüne ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.”

SAMATTA’DAN İLK AÇIKLAMA

Mbwana Samatta, kendisini 4 yıllığına Fenerbahçe’ye bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Başarılı forvet şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe’nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Sadece Türkiye’de değil, dünyada bilinen ve ağırlığı olan bir kulüp. Burada, böyle bir ailede olduğum için mutluyum çünkü benim için yeni ve büyük bir meydan okuma olacak. Fenerbahçe’nin çok sayıda taraftarı var ve her zaman kazanmak istiyorlar. Ben de kazanmak istiyorum. Bu istekle geldim, çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız.” 

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