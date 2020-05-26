Fenerbahçe, kamp öncesi işleri sıkı tutuyor

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe, efsanelerini geri çağırıyor! Fenerbahçe, efsanelerini geri çağırıyor! Eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu teknik kadroya dahil eden Fenerbahçe, Tuncay Şanlı'yı da yardımcı antrenör olarak teknik ekibe dahil edecek.

Roma'yı yasa boğan ölüm Roma'yı yasa boğan ölüm Bir dönem Roma altyapısında forma giyen Joseph Bouasse, 21 yaşında hayatını kaybetti.

Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can Kahveci transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can Kahveci transferinde flaş gelişme! İsmi sık sık Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı... Todofichajes'in haberine göre milli yıldız La Liga yolcusu.

Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de Fenerbahçe, Mehmet Aurelio'nun kulüpte göreve başladığını duyurdu. Aurelio, Sarı-lacivertli takımda 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşamıştı.

EuroLeague ve Eurocup iptal edildi EuroLeague ve Eurocup iptal edildi THY EuroLeague'de sezonun geri kalanı için CEO, Jordi Bertomeu'dan flaş bir öneri geldi.

Ve Galatasaray'da karar verildi: Ayrılık vakti... Ve Galatasaray'da karar verildi: Ayrılık vakti... Koronavirüs pandemisi sebeiyle maddi anlamda diğer kulüplerde olduğu gibi ciddi sıkıntı yaşayacak olan Galatasaray, iki mağripli yıldızı Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ile yolları kesin olarak ayırma kararı aldı.