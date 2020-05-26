Fenerbahçe, kamp öncesi işleri sıkı tutuyor

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, bugün başlayan kampta görev alacak TFF'nin 21 kişilik çalışan ekibine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Kovid-19 testi yapıldığı belirtilerek, "Gerçekleştirilen testler sonucunda 21 kişinin de Kovid-19 testi negatif çıkmıştır." denildi.
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