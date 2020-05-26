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aksam.com.tr
  • 26 Mayıs 2020 Salı 12:33
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Fenerbahçe, kamp öncesi işleri sıkı tutuyor

Fenerbahçe, kamp öncesi işleri sıkı tutuyor

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Fenerbahçe Futbol Takımı'nın, Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı kamp sürecinde görev alacak çalışanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, bugün başlayan kampta görev alacak TFF'nin 21 kişilik çalışan ekibine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Kovid-19 testi yapıldığı belirtilerek, "Gerçekleştirilen testler sonucunda 21 kişinin de Kovid-19 testi negatif çıkmıştır." denildi.

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