Fenerbahçe ile Mario Mandzukic arasında kıran kırana pazarlık

Vedat Muriqi’yi Lazio'ya satan Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bonservisi elinde olan dünyaca ünlü yıldız Mario Mandzukic'i listenin ilk sırasına alan Sarı-Lacivertliler bütün şartları zorluyor.
FENER 5 VERDİ, MANDZUKIC KAPIYI 8’DEN AÇTI
Fenerbahçe'nin 2 yıl için 5 milyon euro garanti ücret teklif ettiği 34 yaşındaki golcünün kapıyı 8 milyon eurodan açtığı öğrenildi.
Bu transferi bitirmeye karar olan yönetimin önümüzdeki günlerde Mandzukic'le bir kez daha masaya oturarak iknaya çalışacağı ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin teklifini 6 milyon Euro'ya çıkaracağı, sözleşmeye bazı bonus maddeleri de koyacağı öğrenildi. Hırvat yıldızın da biraz fedakarlık yapması halinde anlaşma sağlanabileceği belirtiliyor.
497 MAÇA ÇIKTI 197 GOL ATTI
Juventus, Atletico Madrid ve Bayern Münih gibi dev kulüplerin formasını giyen Mario Mandzukic 497 resmi maça çıktı. 34 yaşındaki Hırvat yıldız 197 kez ağları havalandırırken, 84 asist yaptı.
Ocak ayında sürpriz bir şekilde Al Duhail'ye transfer olan Mandzukic'in Birleşik Arap Emirlikleri serüveni 6 ay sürdü.
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