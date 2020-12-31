Fenerbahçe hücumu forse edebilecek 2 yıldız peşinde

Fotomaç

Masada Costa, Hulk ve Jese Rodriguez gibi bonservissiz isimlerin yanında Bakasetas ve Visca gibi ligin ustaları var. Sürpriz isimlerle de görüşülüyor.

Ara transfer yaklaşırken Fenerbahçe'de de çalışmalar hız kazandı.

Sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyetin ilk yarıyla ilgili hazırladığı raporda kaliteli bir forvet ile gol+asist üretebilen bir orta saha&kanat ihtiyacının dile getirildiği belirtiliyor.

Özellikle iç sahada kapanan takımları açmakta zorluk yaşayan sarı-lacivertliler; Diego Costa, Hulk (bugün serbest kalıyor) ve Jese Rodriguez gibi bonservisi olmayan yıldız isimleri radara aldı. Oyuncuların şartları araştırılıyor.

BAKASETAS İSTEKLİ

Ayrıca Alanyaspor'un Yunan maestrosu Bakasetas ve Başakşehir'den Edin Visca da transfer listesinde yer alıyor.

İki isim için de ocak ayında tekrar nabız yoklanacak. Takas+para önerisi yapılacak.

Hem Erol Bulut'un eski öğrencisi Bakasetas hem de Visca'nın Fenerbahçe'de oynamak için istekli olduğu gelen haberler arasında. Yönetimin bazı sürpriz isimlerle de temasta olduğu öğrenildi.

Ocak ayında biri stopere olmak üzere en az 3 transfer yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

