  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 12 Haziran 2020 Cuma 22:22
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe-HK Kayserispor maçından notlar

Fenerbahçe-HK Kayserispor maçından notlar

Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladığı karşılaşmaya teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde çıktı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerde hafif sakatlığı bulunan Vedat Muric, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Sarı-lacivertlilerin başında ilk kez bir resmi karşılaşmaya çıkan Tahir Karapınar, ilk 11'inde kalede Altay Bayındır'a şans verdi. Savunma dörtlüsünü Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Deniz Türüç'ten kuran Karapınar, orta alanda ise Luiz Gustavo, Ozan Tufan ve Mehmet Ekici'yi görevlendirdi. Kanatlarda Garry Rodrigues ve Ferdi Kadıoğlu'nu oynatan Karapınar, santrforda ise Mevlüt Erdinç'e şans tanıdı.

Emre'den hakem sert tepki

SOL BEKTE DENİZ TÜRÜÇ

Fenerbahçe'de Hes Kablo Kayserispor karşısında sol bekte Deniz Türüç görevlendirildi.

Teknik sorumlu Tahir Karapınar, sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda bu pozisyonda hücum oyuncusu Deniz Türüç'e forma verdi.

MURIQI YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe'de hafif sakatlığı bulunan Vedat Muric, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Teknik sorumlu Tahir Karapınar, Hes Kablo Kayserispor karşısında oynayıp oynamayacağı son ana kadar belli olmayan Muric'i yedek soyundurdu.

Karapınar, Muric'in yerine bu pozisyonda Mevlüt Erdinç'i görevlendirdi.

SAĞ BEK DİRAR'IN

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Nabil Dirar, Hes Kablo Kayserispor karşısında sağ bekte görevlendirildi.

Bu sezon eksik olan pozisyonlar sebebiyle farklı yerlerde forma şansı verilen Dirar, Mauricio Isla'nın takımdan ayrılışıyla yeniden kendi pozisyonuna döndü.

FERDİ YENİDEN 11'DE

Fenerbahçe'de genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Hes Kablo Kayserispor karşısında ilk 11'de görevlendirildi.

Bu sezon Süper Lig'de ilk kez pandemi sürecinden önceki Yukatel Denizlispor karşısında 11'de görevlendirilen 20 yaşındaki futbolcu, yeniden sahada yer aldı.

Ferdi, aradan önceki son karşılaşma olan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kaybettiği İttifak Holding Konyaspor karşısında ise yedek soyunmuştu.

16 YAŞINDAKİ ÖMER FARUK YİNE KADRODA

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Hes Kablo Kayserispor karşısında da kadroda yer aldı.

Geleceğin yıldızları arasında gösterilen 16 yaşındaki futbolcu, pandemi sürecinden önceki Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında da 21 kişilik kadroya girmişti.

Genç futbolcu, henüz sarı-lacivertli formayla sahaya çıkamadı.

TRİBÜNLER, TARAFTAR MAKETLERİYLE SÜSLENDİ

Hes Kablo Kayserispor karşısında taraftarından yoksun olan Fenerbahçe, tribünleri taraftar maketleriyle süsledi.

"Beni Türk hekimlerine emanet edin" diyen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına tribünlerinde yer veren sarı-lacivertliler, yaşanan süreçte fedakarca görevlerini yerine getirirken hayatlarını kaybeden Prof. Murat Dilmener, hemşire Dilek Akçabelen ve eczacı İsmail Durmuş ile hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının fotoğraflarına da tribünlerinde yer verdi.

Sarı-lacivertliler ayrıca, Fenerbahçe camiasının kalbinde yer edinmiş merhum taraftarları için de tribünlerinde bir alan ayırdı.

Öte yandan tribünlerde "Tüm Sağlık Çalışanlarımıza Saygı ve Minnetle", "83 Milyon #AynıTakımdayız", "Sağlık Çalışanlarımıza Minnettarız", "Irkçılığa Hayır" şeklinde pankartlar asıldı.

TAKIMLAR ATEŞ ÖLÇÜLEREK STADA ALINDI

Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor karşılaşması öncesinde takımlar stada ateş ölçümü yapılarak alındı.

Ülker Stadı'na öncelikle misafir ekibin otobüsü gelirken, daha sonra sarı-lacivertliler alana ulaştı.

Her iki takımın oyuncularına ve teknik heyetine stada girerken ateş ölçümü yapıldı.

Öte yandan stadın belli bölümlerine el dezenfektanları da yerleştirildi.

BASIN TRİBÜNÜNDE SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLDİ

Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasında basın tribünündeki sosyal mesafe kuralı dikkati çekti.

Karşılaşmadan 2 gün önce görevlendirilen kişilere test yapılırken, müsabaka gününde de bu kişiler çapraz oturma sırasına göre yerini aldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Emre'den hakem sert tepki

title

Göztepe'den sosyal mesafeli 11 paylaşımı

title

Galatasaray'da tüm testler negatif

Sivasspor 4. kez Koronavirüs testine girdi

SPOR GÜNDEMİ

CANLI | Göztepe - Trabzonspor
CANLI | Göztepe - Trabzonspor

CANLI | Göztepe - Trabzonspor

Koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig bu akşam tekrar başlıyor. Lig lideri Trabzonspor, zorlu Göztepe deplasmanına konuk oluyor.

CANLI | Fenerbahçe - HK Kayserispor
CANLI | Fenerbahçe - HK Kayserispor

CANLI | Fenerbahçe - HK Kayserispor

Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süre ara verilen Süper Lig bu akşam yeniden başlıyor. Ligdeki son 6 maçından 3 puan alamayan Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.

Kayserisporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçını dev ekrandan izledi
Kayserisporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçını dev ekrandan izledi

Kayserisporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçını dev ekrandan izledi

Koronavirüs sebebi ile seyircisiz oynanan Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasını Kayserisporlu taraftarlar araçlarının içinde dev ekrandan izledi.

Fenerbahçe-HK Kayserispor maçından notlar
Fenerbahçe-HK Kayserispor maçından notlar

Fenerbahçe-HK Kayserispor maçından notlar

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladığı karşılaşmaya teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde çıktı.

Göztepe-Trabzonspor maçından notlar
Göztepe-Trabzonspor maçından notlar

Göztepe-Trabzonspor maçından notlar

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 87 gün ara verilen Süper Lig'de hasret sona erdi. Şampiyonluk mücadelesi veren lider Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe'ye konuk oldu. Pandemi nedeniyle mücadeleye seyirci alınmazken, Göztepeli taraftarların lisanslı formaları tribünlerde yer aldı.

Emre'den hakem sert tepki
Emre'den hakem sert tepki

Emre'den hakem sert tepki

Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan maçta Ozan Tufan kırmızı kart görürken, Emre Belözoğlu yedek kulübesinde sarı kart ile cezalandırıldı.

Göztepe'den sosyal mesafeli 11 paylaşımı
Göztepe'den sosyal mesafeli 11 paylaşımı

Göztepe'den sosyal mesafeli 11 paylaşımı

Koronavirüs arasının ardından yeniden başlayan Süper Lig'de ilk maçına hazırlanan Göztepe'de koronavirüs günlerine gönderme geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Trabzonspor maçı ilk 11'ini, 'online' olarak açıkladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.