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aksam.com.tr
  • 12 Haziran 2020 Cuma 22:02
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Emre'den hakem sert tepki

Emre'den hakem sert tepki

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Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan maçta Ozan Tufan kırmızı kart görürken, Emre Belözoğlu yedek kulübesinde sarı kart ile cezalandırıldı.

Fenerbahçe’nin Kayserispor’u Ülker Stadyumu’nda konuk ettiği maçın 12’nci dakikasında Ozan Tufan, Djedje’ye yaptığı hareket sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan, VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceledi. Görüntülerin incelenmesi sırasında saha içerisinde bulunan Ozan ile yedek kulübesinde bulunan Emre Belözoğlu, hakeme sert şekilde tepkilerini sürdürdü. Pozisyonu inceleyen mücadelenin hakemi, Ozan’ın sarı kartını iptal ederek kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Karar sonrası hakeme tepkisini sürdüren Emre Belözoğlu, “Çok iyi maç yönetiyorsunuz. Oyuncu hiç mi müdahale etmeyecek? Bu kararlar veriliyorsa sisteme ne gerek var” şeklinde ifadeler kullandı ve daha sonra oturduğu sandalyeye tekme attı. Bu tepkinin üzerine karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, Emre Belözoğlu'na sarı kart gösterdi.

OZAN TUFAN, TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Öte yandan kırmızı kartla oyun dışında kalan Ozan Tufan, takımının gelecek hafta Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2'nci maçında forma giyemeyecek.

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CANLI | Göztepe - Trabzonspor
CANLI | Göztepe - Trabzonspor

CANLI | Göztepe - Trabzonspor

Koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig bu akşam tekrar başlıyor. Lig lideri Trabzonspor, zorlu Göztepe deplasmanına konuk oluyor.

CANLI | Fenerbahçe - HK Kayserispor
CANLI | Fenerbahçe - HK Kayserispor

CANLI | Fenerbahçe - HK Kayserispor

Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süre ara verilen Süper Lig bu akşam yeniden başlıyor. Ligdeki son 6 maçından 3 puan alamayan Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.

Kayserisporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçını dev ekrandan izledi
Kayserisporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçını dev ekrandan izledi

Kayserisporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçını dev ekrandan izledi

Koronavirüs sebebi ile seyircisiz oynanan Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasını Kayserisporlu taraftarlar araçlarının içinde dev ekrandan izledi.

Fenerbahçe-HK Kayserispor maçından notlar
Fenerbahçe-HK Kayserispor maçından notlar

Fenerbahçe-HK Kayserispor maçından notlar

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladığı karşılaşmaya teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde çıktı.

Göztepe-Trabzonspor maçından notlar
Göztepe-Trabzonspor maçından notlar

Göztepe-Trabzonspor maçından notlar

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 87 gün ara verilen Süper Lig'de hasret sona erdi. Şampiyonluk mücadelesi veren lider Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe'ye konuk oldu. Pandemi nedeniyle mücadeleye seyirci alınmazken, Göztepeli taraftarların lisanslı formaları tribünlerde yer aldı.

Emre'den hakem sert tepki
Emre'den hakem sert tepki

Emre'den hakem sert tepki

Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan maçta Ozan Tufan kırmızı kart görürken, Emre Belözoğlu yedek kulübesinde sarı kart ile cezalandırıldı.

Göztepe'den sosyal mesafeli 11 paylaşımı
Göztepe'den sosyal mesafeli 11 paylaşımı

Göztepe'den sosyal mesafeli 11 paylaşımı

Koronavirüs arasının ardından yeniden başlayan Süper Lig'de ilk maçına hazırlanan Göztepe'de koronavirüs günlerine gönderme geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Trabzonspor maçı ilk 11'ini, 'online' olarak açıkladı.
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