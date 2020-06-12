Emre'den hakem sert tepki

Fenerbahçe’nin Kayserispor’u Ülker Stadyumu’nda konuk ettiği maçın 12’nci dakikasında Ozan Tufan, Djedje’ye yaptığı hareket sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan, VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceledi. Görüntülerin incelenmesi sırasında saha içerisinde bulunan Ozan ile yedek kulübesinde bulunan Emre Belözoğlu, hakeme sert şekilde tepkilerini sürdürdü. Pozisyonu inceleyen mücadelenin hakemi, Ozan’ın sarı kartını iptal ederek kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Karar sonrası hakeme tepkisini sürdüren Emre Belözoğlu, “Çok iyi maç yönetiyorsunuz. Oyuncu hiç mi müdahale etmeyecek? Bu kararlar veriliyorsa sisteme ne gerek var” şeklinde ifadeler kullandı ve daha sonra oturduğu sandalyeye tekme attı. Bu tepkinin üzerine karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, Emre Belözoğlu'na sarı kart gösterdi.
OZAN TUFAN, TRABZONSPOR MAÇINDA YOK
Öte yandan kırmızı kartla oyun dışında kalan Ozan Tufan, takımının gelecek hafta Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2'nci maçında forma giyemeyecek.
Koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig bu akşam tekrar başlıyor. Lig lideri Trabzonspor, zorlu Göztepe deplasmanına konuk oluyor.
Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süre ara verilen Süper Lig bu akşam yeniden başlıyor. Ligdeki son 6 maçından 3 puan alamayan Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.
Koronavirüs sebebi ile seyircisiz oynanan Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasını Kayserisporlu taraftarlar araçlarının içinde dev ekrandan izledi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladığı karşılaşmaya teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde çıktı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 87 gün ara verilen Süper Lig'de hasret sona erdi. Şampiyonluk mücadelesi veren lider Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe'ye konuk oldu. Pandemi nedeniyle mücadeleye seyirci alınmazken, Göztepeli taraftarların lisanslı formaları tribünlerde yer aldı.
Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan maçta Ozan Tufan kırmızı kart görürken, Emre Belözoğlu yedek kulübesinde sarı kart ile cezalandırıldı.
Koronavirüs arasının ardından yeniden başlayan Süper Lig'de ilk maçına hazırlanan Göztepe'de koronavirüs günlerine gönderme geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Trabzonspor maçı ilk 11'ini, 'online' olarak açıkladı.