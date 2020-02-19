Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkıyor? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman?

Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkıyor? sorusu gündemin en çok merak edilen soruları arasında yer alıyor. Süper Lig'in önemli derbilerinden Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayım sona eriyor. Futbolseverler, maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını araştırıyor. İşte Fenerbahçe Galatasaray maçı ile ilgili merak edilenler..
BİLETLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?
Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri henüz satışa çıkmadı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bilet satışını bugün (19 Şubat 2020 Çarşamba) başlatacağı tahmin ediliyor.
Bilet satışlarına ilişkin resmi açıklamalar geldikçe haberimizin içerisine eklenecektir.
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'de Fenerbahçe - Galatasaray maçını Halil Umut Meler, Beşiktaş - Trabzonspor maçını ise Fırat Aydınus yönetecek.
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