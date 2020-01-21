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aksam.com.tr
  • 21 Ocak 2020 Salı 16:38
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  • 21 Ocak 2020 Salı 16:38

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Sivasspor PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Sivasspor PFDK'ya sevk edildi

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Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Sivasspor, PFDK'ya sevk edildi.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

1- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 15.01.2020 tarihinde oynanan B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 15.01.2020 tarihinde oynanan B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 15.01.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 14.01.2020 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 14.01.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabakaya teknik sorumlusu olmadan çıkmış olmasına rağmen müsabaka isim listesinde teknik sorumlu kısmının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

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