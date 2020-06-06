  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Haziran 2020 Cumartesi 12:42
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda Erkan Toğan dönemi

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda Erkan Toğan dönemi

Paylaş

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Erkan Toğan oldu.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı’nda Başantrenör Mariusz Sordyl ile yolların ayrılmasının ardından yerine gelen isim belli oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Erkan Toğan ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. 46 yaşındaki başantrenör, oyunculuğu bırakmasının ardından ilk olarak Avusturya Milli Takımı’nda yardımcı antrenör olarak görev aldı. Erkan Toğan, ardından Tomis Constanta ekibinde de yardımcı antrenör olarak çalıştı. Sezonun devamında HotVolleys Vienna’da başantrenör olarak çalışan Toğan, takımı ile CEV Kupası’nda mücadele etti. Başarılı antrenör, 2014-2015 sezonunda Ziraat Bankası’nda ve 2015-2017 yılları arasında da Halkbank’ta yardımcı antrenörlük yaptı. Halkbank ile iki kez Efeler Ligi şampiyonluğu yaşayan Erkan Toğan, 2017 yılında eğitimi için Avusturya’ya döndü. 2019 yılında Avusturya Ligi’nde VCA Amstetten takımıyla 5.’lik elde eden Toğan, yabancısız oynanan Avusturya Kupası’nda da finalde mücadele verdi.

Bir dönem Türkiye Plaj Voleybolu Milli Takımı’nda antrenör olarak çalışan Erkan Toğan, halen Erkek Milli Voleybol Takımı’nın yardımcı antrenörü olarak görev yapıyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Yeni Malatyaspor iç saha maçlarından umutlu

title

Real Betis, Loren Moron'un sözleşmesini uzattı

title

Galatasaray'dan Onyekuru ve Lemina operasyonu

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'da cezanın kalkması o isimde bitiyor! İşte formül...
Trabzonspor'da cezanın kalkması o isimde bitiyor! İşte formül...

Trabzonspor'da cezanın kalkması o isimde bitiyor! İşte formül...

Trabzonspor'un aldığı cezanın iki gerekçesinden biri Muharrem Usta'nın kulüpte kalan 55 milyon TL'sinin (Faiziyle beraber 83 milyon TL) ödenmemesi. Usta muvafakatname verir de, “Alacağım yok” derse Trabzon'a Avrupa yolu açılacak.

Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu! Koptu geliyor...
Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu! Koptu geliyor...

Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu! Koptu geliyor...

Siyah-Beyazlılar, indirim fırsatını iyi değerlendirdi... Feyenoord, 800 bin euro yıllık ücret alan Leroy Fer'e koronavirüs nedeniyle vergiler hariç yüzde 12.5'luk indirimli yeni bir teklif sundu. Araya giren ve 1 milyon euro net teklif eden Kartal, 3 yıllık imzayı attırdı.

Galatasaray'a 21 milyon Euro'luk piyango
Galatasaray'a 21 milyon Euro'luk piyango

Galatasaray'a 21 milyon Euro'luk piyango

Transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray'a, piyango gibi bir teklif geldi. Aslan'da ilk teklif Al Nasr'a kiralanan Maicon'a gelirken, ikinci teklif kasayı dolduracak cinsten...

Vedat Muriqi Lazio'da
Vedat Muriqi Lazio'da

Vedat Muriqi Lazio'da

İtalyan basını, Lazio'nun hem Fenerbahçe hem de Kosovalı forvetle her konuda anlaştığını yazdı. Resmi imzalar için sezon sonu bekleniyor.

Galatasaray'dan dev operasyon
Galatasaray'dan dev operasyon

Galatasaray'dan dev operasyon

Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir bir sezon daha kiralamak için uğraşılan Henry Onyekuru ve Mario Lemina'yı bonservisleriyle almaya karar verdi. İki yıldızın parası, mevcut kadrodaki oyuncuların satışından karşılanacak. Seri için de bir plan yapıldı.

'Koç'tan daha fazla hizmet ettim'
'Koç'tan daha fazla hizmet ettim'

'Koç'tan daha fazla hizmet ettim'

Nihat Özdemir, “Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye, şu anki Fenerbahçe Başkanı ve Başkanvekili olan şahıslardan daha uzun yıllar hizmet etmiş olmak gurur madalyamdır” diye konuştu.

FLAŞ! G.Saray'ın gözdesi artık bonservissiz
FLAŞ! G.Saray'ın gözdesi artık bonservissiz

FLAŞ! G.Saray'ın gözdesi artık bonservissiz

İtalya Serie A ekiplerinden Brescia, sezon başında kadrosuna kattığı Mario Balotelli'nin sözleşmesini sezon sonunu beklemeden feshetti. Yıldız golcünün adı sık sık Galatasaray ile anılıyordu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.