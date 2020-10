Emre Belözoğlu 1 yıllık imzayı sözleşmeye değil formaya attı

Fenerbahçe Kulübü, Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevini açıklamak üzere basın toplantısı düzenliyor. Canlı aktarıyoruz...

Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen törende ilk olarak söz alan Koç, şu ifadeleri kullandı:



“Emre Belözoğlu için ortak söylenecek bir şey var; Türk futbol tarihinin en önemli, en başarılı futbolcularından biri Emre. Oynadığı her takımda her ligde başarılı olan bir Emre var.

Türkiye'de Galatasaray'da, Başakşehir'de oynadı. Yurt dışında dünyanın en önemli 5 ligin 3'ünde yıllarca oynadı. Birden çok kulüpte başarılı olmuş ve kupalar kaldırmış, Türk bayrağını en iyi şekilde temsil ederek kariyerini sürdürmüştür.

Başakşehir'in kaptanıyken Göksel Gümüşdağ'ın izniyle Emre ile görüştüm. Emre'ye 'Benim yerimde olsan ne yapardın?' dedim. O zaman Emre'nin bize geleceği belli değildi.

Yaptığımız görüşmede Türkiye'nin en başarılı teknik direktörü olmak istediğini söyledi. Bu benim çok hoşuma gitti.

Emre bana 'Fenerbahçe'deki en büyük eksiklik, doğru bir futbol aklının olmaması' dedi. Onunla beraber bu futbol aklını geliştirmek üzere yola çıktık.

Teknik direktör seçimini de Emre Belözoğlu ile beraber yaptık.

Geldiğimiz noktaya baktığımız zaman, Emre Belözoğlu adeta şapkadan tavşan çıkardı.

Sadece Emre'nin seçtiği oyuncular alınmadı. Bu bir ekip işi. Her birimizin üstünde durduğu oyuncular vardı.

Türk futbolunun, futbolun kalbinden gelen insanlarla yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu bilhassa federasyon seviyesinde bunu söylemek istiyorum.

Yeni sportif direktörümüz olarak Emre Belözoğlu'nu bugün açıklıyoruz.

Fenerbahçe formasının ağırlığını bilen bir kadro kurduk. Lider karakterli oyuncular getirdik. Emre bana 'Lider karakterli oyuncu eksikliği var. Aidiyet duygusu yüksek oyunculara ihtiyacımız var.' dedi.

Takım derinliği, bu sezon özelinde hiç olmadığı kadar önemli. Tüm açılardan baktığımızda Emre, ilgili arkadaşlar ve hocamızla mükemmele yakın iş çıkardığımızı düşünüyoruz.

Erol Hoca, kasımın ikinci yarısından itibaren daha iyi top oynarız dedi. O dönemi de minimum kayıpla geçirmemiz gerekiyordu, şimdilik iyi gidiyoruz.

Arka arkaya beklenmedik puan kayıpları tabii ki olacak. Genç bir ekibiz ama inançlı bir ekibiz. Daha test edilmedik, test edileceğimiz süreçler de olacak.

Kapalı kapılar ardında birbirimizi yediğimiz süreçler de olacak. Her şey, her zaman iyi gitmeyecek. Geride kalan iki ayın sonunda tünelin sonunda ışık görüyorum.

Aramızdaki kimya, sevgi, saygı ve bağlılık şu an optimum noktada."

FENERBAHÇE'DEN EMRE BELÖZOĞLU'NA ÖZEL VİDEO

“Bir kader vardı elbet hepimiz için yazılmış ama bir de gayret vardı; Onun adı da Emre Belözoğlu’ydu.

Sarı Lacivert’in varlığı, büyüklüğü hep bambaşkaydı…”#KaderGayreteAşıktır pic.twitter.com/nj0sabzOi1 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 28, 2020

Benim için imza tamamen bir formalite. Emre ile şartları konuşurken baş başaydık. Şartları falan konuşmadık. 'Ne takdir ederseniz uygundur' dedi.

Birçok genç futbolcumuz var. Oğlum geçen gün 'Ozan Tufan, Taylan Antalyalı'dan daha gençmiş ama Taylan daha genç gibi anlatılıyor' dedi. Ben de 'O da genç. Ozan daha erken başladı' dedim. Yaş ortalamamız geldiğimizde 29'du şimdi 27.

Elden yüksek maliyetli oyuncular çıktı. Devre arası Moses gitti. Ciddi bir tasarruf oldu. Planlamamıştık ama Kruse ile yollar ayrılmıştı. Kontratları biten oyuncuları düşünürseniz maaş yükünde azalma oldu.

Emre'yle çok tartıştık, Vedat ile Jailson'u satalım mı satmayalım mı diye. Ben başında karşıydım ama orada iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. 22 milyon euroluk bir gelirimiz oldu.

Emre'nin sözleşmesinde 1 sene yazdık. Neden 1 sene? Önümüzdeki yıl seçim var çünkü. Seçimde ne olacağı belli olmaz. Umarım uzun yıllar birlikte çalışırız.

Geçen sezon devre arası sol bek ve kanat oyuncusu alsaydık şampiyonluğu kovalayabilirdik. O zaman limiti aşamadık. O zaman kimse afra tafra yapmadı. 177 Milyon liralık limit çıktı, kimsenin sesi çıkmadı. 177 Milyon hukuki açıdan da sıkıntıdır.

Fenerbahçe'ye yönelik ithamlara üzülüyorum. Varsa bir yanlış bankalardan, TFF'ye kadar herkese hakaret. Bu sistemin yanlış olduğunu söyledim, insanların hile, hurdaya itileceğini söyledim. Yanlış düşüncelerimizin olmadığını ifade edebilirim."

EMRE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Bende emeği olan tüm hocalarıma, Galatasaray altyapısı dahil olmak üzere hepsine teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletmek istiyorum.

Futbol takımının arkasında çok büyük ve cefakar bir yapının olduğuna şahit oldum bu süreçte. Yöneticilerimiz, büyüklerimiz, başkanımız başta olmak üzere, hukuk, iletişim, finans ve sosyal medyadan oluşan böylesine bir yapının içinde olmayı hep istedim.

Seni, beni olmadan, biz olduğumuz bir Fenerbahçe'nin içinde olmak istedim. Fenerbahçelilerin sabah mutlu uyanmalarını istiyoruz. Fenerbahçeliler mutluysa tüm Türkiye mutludur.

Bizlere inanılmasını, güvenilmesini istiyoruz. Mutlaka hatalarımız olacaktır, bizler de insanız. Başarılı olabilmemiz için sizlerin desteğine ve güveninize ihtiyacımız var.

Burada futbolun sorumluluğunu başkan bize verdikten sonra kafamızda bir proje çizdik. Bu süreçte ben çok gündeme geldim, bundan rahatsız oldum, bunun arkasında çok büyük bir ekip var finans, hukuk... Bu süreci Erol Hoca gelene dek hep beraber yürüttük.

Ersun Hoca'nın ayrılması sonrası Tahir Hoca dahil oldu, onunla da istişare ederek bir planlama yaptık.

Kulüplerin artık sadece internasyonal değil nasyonal sorumlulukları da var. Planlı, ciddi ve doğru hamleler yaptığımızı düşünüyorum.

Transferi hiçbir zaman başarı olarak görmüyorum. Doğru ve inandığımız oyuncular aldık ama önemli olan sezon sonu başarılı olmak. Şu an tek sezonluk planlama yaptık ama şampiyonluklar sonrası 5-10 senelik planlar yapmak arzumuz.

Ben bu ülkenin çocuklarına inanmak istiyorum, altyapı ile ilgili daha cüretkar bir sorumluluk istedim.

Şu an skorlar lehimize görünüyor ama bunun kötü günleri de olacaktır. Önemli olan o süreci de ben, sen olmadan biz olarak yönetebilmek.

Başkanımızın önderliğinde beraber hareket ettiğimiz bir ekibimiz var.

Örnek aldığım bir sportif direktör yok. İstediğiniz kadar birini örnek alın, Türkiye'nin kendine göre dinamikleri var.

Ben kulübede olmayacağım. Samandıra'da bizim liderimiz Erol Bulut.

Kaliteli oyuncunun gelmesi gerekiyordu ama işin finansal tarafı da çok önemli. Bu tarafa geçince çok iyi öğreniyorsunuz bunu. Bugüne dek yapılan 18 transferin ortalaması 1 milyon euro maaşa denk geliyor."

İstediğimiz 2-3 oyuncu vardı ham maddi hem de oyuncu ve kulüp hedefleri anlamında alamadığımız oyuncu oldu. Avrupa'da 5 büyük ligden büyük fotoğrafta gerideydik. Oyuncular tercihlerini başka yerlerde kullandılar, saygı duyduk.

Transfer döneminde 10'da 8, 10'da 9 oranında istediklerimizi yapabildiğimizi düşünüyorum.

Oyuncuların kadro yapılanması ve nasıl oynatılacaklarının muhatabı hocamız olacak. Ben yorum yapmayayım teknik konularla ilgili. Olması gereken muhatabı sayın hocamızdır.

Oyuncularla iletişimimin iyi olduğunu düşünüyorum. 22-23 yaşımdan itibaren hep takım kaptanlığı yaptım. Futbolculardan kötü insan çıkmaz, onlara inandığınız zaman arkanızdan gelir. Transferde oyuncuların karakteri ve soyunma odası duruşunu da araştırdım.

Çok daha iyi transfer dönemi geçirilebilirdi, daha iyisini yapacak potansiyeli hem bizde hem de yönetimimizde görüyorum. İnşallah önümüzdeki yaz daha iyisi de olur.

Her sene kurulması gereken kadro şampiyon olması gereken kadrodur. Fenerbahçe'nin olduğu her yerde hiçbir zaman ikincilik başarı değildir. Bazen şampiyonluklar da yetmez, bunları da yaşadım ben. Gerçekçi bir takım kurduk biz.

Bu biraz hedefe çabuk gitme odaklı gözükebilir. Planlamamızı ligi bilen ve aidiyeti olabilecek, taşın altına elini sokabilecek oyuncularla yaptık. Oynayan, kulübede oturan herkesin bu enerjiyi yakaladığını görmek bizi çok mutlu ediyor.

Allah'a hamdolsun şu an süreç iyi gidiyor. Skorlar camiaları birleştirir, kötü gider ayrıştırır. Kötü skorların geldiği dönemde de bir arada tutmak için elimizden geleni yapacağız.

Ben şu an Fenerbahçe'ye yardım etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bir gün başka bir hayalim ve hedefim olursa bunu paylaşırım sizlerle. Şu an yeni bir hayalim var, şu anki hayalim elimden gelenin en iyisini yapmak burada.

Yaşlı ya da genç, kimin iyi oyuncu olduğunu görebilecek durumdaydım. Fenerbahçe'de sorun kaliteydi. İnşallah skorlar da yardım eder. Ligi bilen, taşın altına elini sokabilecek, kaptanlık yapmış 10'a yakın oyuncumuz var. Bu çok değerli.

Samandıra'da iki tane elit takımımızın yer alacağı kampüs olacak. Altyapıdaki oyuncular, A Takım'da oynayan abileriyle aynı ortamda idman yapacak. Ben gençlerin potansiyeline çok güveniyorum."