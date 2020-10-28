Erol Bulut: İlk hedefimiz ligde ve kupada şampiyon olmak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun imza töreni sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun imza töreni sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun imza töreni sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE BULUT'UN AÇIKLAMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR

"Türkiye'nin en büyük kulübünde 4 yıl futbol oynadım, şu anda teknik direktör olarak karşınızda bulunuyorum ve bunun mutluluğunu, gururunu yaşıyorum."

"Beni burada nelerin beklediğinin farkındaydım. Taraftarın, camianın, medyanın, aile dostlarımız olsun, beklentinin farkındaydım. Bizim de buraya gelerek yapmak istediklerimiz ortada."

"İlk 11'i tek başıma değil, ekibimle belirliyorum. 26 futbolcumuz var. Her futbolcu hazır olmak zorunda, hiçbirini birbirinden ayrı tutmuyorum. Kimden verim alıyorsak, onunla devam edeceğiz."

"Biz' olarak bunu başarmak istiyoruz. İnşallah sezon sonunda bunu başaracağız."

"Beni burada nelerin beklediğinin farkındaydım. Taraftarın, camianın, medyanın, aile dostlarımız olsun, beklentinin farkındaydım."

"Ben Olympiakos'ta oynuyordum, Newcastle'a transferim gerçekleşmek üzereydi. O dönem Emre'yle birlikte antrenman yapıyorduk, birlikte kaldık. Gerçekleşmedi transfer. Hoca gönderildi, bizim transfer de suya düştü tabii."

"Haftada bir kez tüm gün duran top çalışıyoruz. Bu çok önemli bir konu. Bu duran top erken olup, gol erken gelince maç farklı gidiyor. Sona kadar 0-0 geldiğiniz maçlarda ise galibiyeti alıyorsunuz. Analizcilerimizin raporları var, biz de ona göre çalışma yapıyoruz"

"Emre Belözoğlu altyapı ile ilgili çok iyi çalışmalar yaptı ve kulüp olarak bunu uygulamaya çalışacağız. Altınordu bunu iyi yapıyor. 5'e 2 ile bu olmaz. Bunu dana önceki röportajımda söyledim. Altyapı çalışmaları farklı olmalı. U15, U17 çok önemli. Doğru sistem gerek"

TEK HEDEFİMİZ 29. ŞAMPİYONLUK

"Tek bir hedefimiz var, 29. şampiyonluğumuzu camiamıza yaşatmak. İnşallah bu, bize nasip olur."

"İlk 6 haftada her şey isteklerimiz doğrultusunda gidiyor. Ufak tefek eksiklerimiz var, bunları önümüzdeki haftalarda gidermeye çalışacağız. Üzerine koyarak gidiyoruz. Milli aradan sonra üstüne koymuş bir Fenerbahçe izletmek istiyoruz."

"İlk hedefimiz ligde ve kupada başarılı olmak"

