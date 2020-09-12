Fenerbahçe, Doğukan Sinik transferi için Antalyaspor'la anlaşma sağladı

Fenerbahçe transfere doymuyor. Kadrosuna kattığı flaş isimlerle çok konuşulan sarı-lacivertli ekibin son icraatı Doğukan Sinik oldu.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Kanarya, bir ara Beşiktaş'ın da gündemine gelen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Antalyaspor'la anlaşmaya vardı. Son detayların görüşülmesinden sonra transferin resmen açıklanacağı belirtildi.
SADIK ÇİFTPINAR + GENÇ BİR FUTBOLCU + 500 BİN EURO
Fenerbahçe, Doğukan Sinik'e karşılık Sadık Çiftpınar ve genç bir futbolcuyu Antalyaspor'a verecek. Ayrıca 500 bin Euro ödeyerek futbolcuyu kadrosuna katacak.
Sarı-lacivertliler şu ana kadar Lemos, İsmail, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Valencia, Gökhan Gönül, Novak, Jose Sosa, Barış, Thiam ve Sinan'ı kadrosuna katmış, Tisserand'la da anlaşmaya varmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 Üst Klasman hakemi ile 2 Üst Klasman Yardımcı hakeminin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanındaki 2-1'lik galibiyeti yorumlayan eski futbolcu Tümer Metin, Sarı-Lacivertlilerin transfer gündemine de değindi. Emre Belözoğlu'yla görüştüğünü belirten Tümer, “Emre ile görüştük. Emre dedi ki; Tisserand dışında bir stoper gelecek. İki golcü gelecek hazır. Birisi 30 atacak diğeri 15” ifadelerini kullandı.
Transferde tüm mesaisini forvet bölgesine harcayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, pivot santrfor isteyince rota Mario Mandzukic ve Bas Dost'a kırıldı. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Mandzukic'in menajeriyle bu hafta bir görüşme yaparak transfere nokta koymaya çalışacak. B planı ise Bas Dost'u kiralamak.
Okay Yokuşlu için teklifini 1,5 milyon euroya çıkartan Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonunu da 5 milyon euroya yükseltti. Celta Vigo bu rakamlara ikna olurken Cimbom, milli futbolcunun transferi için gün sayıyor. Öte yandan başarılı futbolcunun eski takımı Trabzonspor da transfer için devreye girdi ancak Okay Yokuşlu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.
Beşiktaş'la anlaşan ve yarın imza için İstanbul'a gelmesi beklenen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza, kendisi için tasarlanan Siyah-Beyaz formalı görseli profil fotoğrafı yaptı.