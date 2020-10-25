Fenerbahçe devreye girdi; Çebi, Dorukhan için ağız değiştirdi!

Kısıtlama içindeki Fenerbahçe'nin transferleri böyle yapılmış... Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, “561 milyon lira ana para ödemesini erteledik. Oyuncu satışından 23 milyon euro gelir elde ettik. Ödenecek garanti ücretleri düşürdük” dedi

Dilmen'den kırmızı kart yorumu: Saçma sapan bir kart

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta ikinci sarı karttan kırmızı görerek takımını 10 kişi bırakan Radamel Falcao'nun gördüğü kartlar tartışma konusu oldu. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, kart kararı için, "Böyle bir kural olur mu Allah aşkına... Saçma sapan sarı karttı. En kötü bir tanesiyle kurtarabilirdi." ifadelerini kullandı.