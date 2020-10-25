Fenerbahçe devreye girdi; Çebi, Dorukhan için ağız değiştirdi!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den peş peşe Dorukhan açıklamaları... Geçtiğimiz hafta “Oynamak istemiyorsa Allah yolunu açık etsin” diyen Çebi, oyuncunun Fenerbahçe ile adının anılmasının ardından, “Dorukhan hiçbir yere gidemez” dedi.
Çebi’nin yeni sözleşme konusunda Dorukhan’la bizzat görüşeceği belirtildi.
İngiltere'de hükümet, öğrencilere verilen ücretsiz yemeği kaldırdı. Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford ise çocukların aç bırakılmaması adına kampanya düzenledi. Büyük yardım geldi.
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Erzurum'da BB Erzurumspor ile karşılaşıyor. Son 3 lig maçında 8 puan kaybeden Galatasaray, bu kötü gidişata Erzurumspor deplasmanında son vermek istiyor.
Kısıtlama içindeki Fenerbahçe'nin transferleri böyle yapılmış... Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, “561 milyon lira ana para ödemesini erteledik. Oyuncu satışından 23 milyon euro gelir elde ettik. Ödenecek garanti ücretleri düşürdük” dedi
Dağıstanlı dünyaca ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ettiği karşılaşmanın ardından emekli olduğunu açıkladı.
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta ikinci sarı karttan kırmızı görerek takımını 10 kişi bırakan Radamel Falcao'nun gördüğü kartlar tartışma konusu oldu. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, kart kararı için, "Böyle bir kural olur mu Allah aşkına... Saçma sapan sarı karttı. En kötü bir tanesiyle kurtarabilirdi." ifadelerini kullandı.
Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray maçının son dakikalarında ev sahibi ekibin penaltısının es geçildiğini söyledi.