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aksam.com.tr
  • 25 Ekim 2020 Pazar 08:00
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Fenerbahçe devreye girdi; Çebi, Dorukhan için ağız değiştirdi!

Fenerbahçe devreye girdi; Çebi, Dorukhan için ağız değiştirdi!

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AKŞAM

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Dorukhan Toköz hakkında bir açıklama daha yaptı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den peş peşe Dorukhan açıklamaları... Geçtiğimiz hafta “Oynamak istemiyorsa Allah yolunu açık etsin” diyen Çebi, oyuncunun Fenerbahçe ile adının anılmasının ardından, “Dorukhan hiçbir yere gidemez” dedi.

Çebi’nin yeni sözleşme konusunda Dorukhan’la bizzat görüşeceği belirtildi.

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