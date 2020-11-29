Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi canlı nasıl izlenir?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe Beşiktaş derbisi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bu yılın başarılı takımlarından Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'ı evinde konuk ediyor. FB BJK maçı hakemi Tugay Kaan Namoğlu oldu. Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçta Erol Bulut ve Sergen Yalçın kozlarını paylaşacak. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe Beşiktaş derbisi heyecanı yaşanıyor! Lige hızlı bir başlangıç yapan sarı lacivertliler 20 puan ile Galatasaray ve Alanyaspor ile liderliği paylaşıyor. 1 maç eksiği olan siyah beyazlılar ise Sergen Yalçın yönetiminde derbiden galip ayrılmak istiyor. Tugay Kaan Namoğlu’nun hakemliğini yapacağı Fenerbahçe Beşiktaş maçı Ülker Stadı’nda oynanacak. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş canlı yayını hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?



FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 10. haftasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe Beşiktaş maçı 29 Kasım Pazar günü Ülker Stadı’nda oynanacak. Tugay Kaan Namoğlu’nun yöneteceği FB BJK maçı saat 19.00’da başlayacak. Maçı beIN Sports 1 kanalı canlı olarak yayınlayacak.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ REKABETİNDE 352. RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş, yapacakları Süper Lig maçıyla 352. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak derbi maçında sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 351 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 125 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 485 golüne, Beşiktaş 443 golle karşılık verdi.

LİG MAÇLARI

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 128 kez karşı karşıya geldi.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 40 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin ligdeki 144 golüne, siyah-beyazlılar 143 golle yanıt verdi.

SON MAÇ BEŞİKTAŞ'IN

Fenerbahçe ile Beşiktaş rekabetindeki son maçı siyah-beyazlı ekip kazandı.

Geçtiğimiz sezonun 33. haftasında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Siyah-beyazlıların gollerini Domagoj Vida ve Gökhan Gönül kaydetmişti.

BEŞİKTAŞ, SON 26 MAÇTA 5 KEZ KAZANABİLDİ

Beşiktaş, konuk olacağı Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 26 derbiden sadece 5'ini galibiyetle tamamlayabildi.

Fenerbahçe bu dönemde 12 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

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