Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi canlı nasıl izlenir?

Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe Beşiktaş derbisi heyecanı yaşanıyor! Lige hızlı bir başlangıç yapan sarı lacivertliler 20 puan ile Galatasaray ve Alanyaspor ile liderliği paylaşıyor. 1 maç eksiği olan siyah beyazlılar ise Sergen Yalçın yönetiminde derbiden galip ayrılmak istiyor. Tugay Kaan Namoğlu’nun hakemliğini yapacağı Fenerbahçe Beşiktaş maçı Ülker Stadı’nda oynanacak. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş canlı yayını hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
Süper Lig’in 10. haftasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe Beşiktaş maçı 29 Kasım Pazar günü Ülker Stadı’nda oynanacak. Tugay Kaan Namoğlu’nun yöneteceği FB BJK maçı saat 19.00’da başlayacak. Maçı beIN Sports 1 kanalı canlı olarak yayınlayacak.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, yapacakları Süper Lig maçıyla 352. kez karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak derbi maçında sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 351 kez karşılaştı.
İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.
Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 125 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Rekabette Fenerbahçe'nin 485 golüne, Beşiktaş 443 golle karşılık verdi.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 128 kez karşı karşıya geldi.
Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 40 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin ligdeki 144 golüne, siyah-beyazlılar 143 golle yanıt verdi.
Fenerbahçe ile Beşiktaş rekabetindeki son maçı siyah-beyazlı ekip kazandı.
Geçtiğimiz sezonun 33. haftasında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Siyah-beyazlıların gollerini Domagoj Vida ve Gökhan Gönül kaydetmişti.
Beşiktaş, konuk olacağı Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor.
Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 26 derbiden sadece 5'ini galibiyetle tamamlayabildi.
Fenerbahçe bu dönemde 12 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 4-0 kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasında 3 gol atan forvet oyuncuları Diagne'nin bugün fiyatının yükseldiğini belirterek, "Onu isteyenler de vardı ama bugün fiyatı yükseldi. Diagne artık 15 milyon Euro" dedi.
Galatasaray, bugün Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılarda eksikler can sıkıyor.
Medipol Başakşehir'in evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kaldığı müsabakanın son düdüğüyle saha içinde gerginlik yaşandı.
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören teknik direktör Yılmaz Vural'ın ailesi, tecrübeli antrenörün son durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Galatasaray'a 4-0 yenilen Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü Stjephan Tomas, "Golden sona gardımız düştü. Bugün oyunda reaksiyon gösteremedik. Hücumda hiçbir varlık gösteremedik." dedi.
Arjantin halkı çarşamba günü hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın yasını tutuyor. Hayranları, Buenos Aires eyaletine bağlı Villa Fiorito kentinde Maradona'nın doğduğu evin önüne çiçekler, kartlar bırakıyor ve fotoğraf çektiriyor.