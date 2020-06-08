Fenerbahçe Beko'nun yıldızı ayrılıyor

AKŞAM Özel Haber
Fenerbahçe Beko’daki belirsizlik devam ediyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, Başantrenör Obradovic ile sözleşme konusunda görüşmelere devam ediyor. Sırp çalışıtırıcı Fenerbahçe’nin 1 milyon 650 bin dolarlık teklifi ne henüz geri dönüş yapmış değil. Bu hafta görüşmelerin sonlandırılması bekleniyor.
HUZURSUZLUĞA İTTİ
Bu belirsizlik takım içerisinde huzursuzluğa neden oldu. Takımın önemli isimlerinden biri olan Luigi Datome, Milano takımıyla prensip anlaşmasına vardı. Sloukas’ın ayrılma ihtimali yüksek. Derrick Williams da Kimki Moskova’ya gidiyor.
Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolcu Gökhan Gönül'ün, ekstra sezon biter bitmez eski kulübü Fenerbahçe'ye 1+1 yıllık imza atacağı iddia edildi.
“Artık para için çalışmak istemiyorum” diyen Hollandalı'ya, Aslan kapısını kapattı. Galatasaray'da bekleneni veremeyen 33 yaşındaki futbolcunun Forbes Dergisi'ndeki röportajı, başını yaktı. Fatih Terim onunla ilgili, “Hırsını kaybetmiş. Devam edemeyiz” kararını verdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar son 8 haftada rakiplerinin gerisinde kaldı. 5 bin civarında Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı kulüplerinin başlattığı ‘Karton taraftar' projesine destek verdi. Fenerbahçe'de ise bu rakam sadece 400!..
Sarı lacivertli takımda sezon boyunca en çok sıkıntı çekilen bölgelerin başında stoper hattı geliyor. Sezon boyunca Jailson mecburen bu bölgede kullanıldı. Zanka, Falette gibi isimlerden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, bu kez risk almadan PSG'nin yıldızını kadroya katmak istiyor.
Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu, Milano ile prensip anlaşmasına vardı. Obradovic de kararını bu hafta açıklayacak.
Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılmasına kesin gözle bakılan Belhanda'yı Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı Al Hilal'in istediği belirtildi.
Avrupa Kupaları'ndan iki yıl men cezası alan Manchester City'nin üç günlük duruşması dün başladı.