Fenerbahçe Beko'nun yıldızı ayrılıyor

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu, Milano ile prensip anlaşmasına vardı. Obradovic de kararını bu hafta açıklayacak.

AKŞAM Özel Haber

Fenerbahçe Beko’daki belirsizlik devam ediyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, Başantrenör Obradovic ile sözleşme konusunda görüşmelere devam ediyor. Sırp çalışıtırıcı Fenerbahçe’nin 1 milyon 650 bin dolarlık teklifi ne henüz geri dönüş yapmış değil. Bu hafta görüşmelerin sonlandırılması bekleniyor.

HUZURSUZLUĞA İTTİ

Bu belirsizlik takım içerisinde huzursuzluğa neden oldu. Takımın önemli isimlerinden biri olan Luigi Datome, Milano takımıyla prensip anlaşmasına vardı. Sloukas’ın ayrılma ihtimali yüksek. Derrick Williams da Kimki Moskova’ya gidiyor.

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