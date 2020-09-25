Fenerbahçe Beko yemekte bir araya geldi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çengelköy'de düzenlenen yemekte, başkan Ali Koç'un yanı sıra genel sekreter Burak Kızılhan, basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, yöneticiler Ömer Okan, Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt, Metin Sipahioğlu ve Selahattin Baki ile futbol A takımının yeni transferi Mbwana Samatta ve eski Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu da yer aldı.
Başkan Ali Koç, erkek basketbol takımına yeni sezon öncesinde başarı dileklerini iletti.
Organizasyonda genel menajer Maurizio Gherardini'nin doğum günü kutlanırken, yarın başlayacak Basketbol Süper Ligi için de pasta kesildi. Ayrıca başkan Ali Koç'a, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncuları tarafından imzalanan yeni sezon forması hediye edildi.
Yemek, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
Fenerbahçe, Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta'yı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Sarı-Lacivertliler, başarılı golcünün transferi için Aston Villa'ya toplam 6 milyon euro ödeneceğini KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Zamelek'li Mostafa Mohamed'in transferine ırkçı kulüp başkanı engel oldu.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik heyeti, kulüp başkanı Ali Koç ve yöneticilerle yemekte bir araya geldi.
Trabzonspor, İngiltere'nin Leicester City takımından transfer ettiği Fousseni Diabate için imza töreni düzenledi.
Beşiktaş, kadın futbol takımında teknik direktörlük görevine Bahar Özgüvenç'in getirildiğini duyurdu.
Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, hem lig, hem Türkiye Kupası hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için geniş bir kadro kurma düşüncesinde. Turuncu lacivertli kulüp bu kapsamda Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir'i kadrosuna katıyor.