Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? ALBA Berlin Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? sorusunun yanıtı arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. THY Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko Almanya temsilcisi Alba Berlin'e konuk oluyor . Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 530 karşılaşmada 304 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Maçı kaçırmak istemeyenler Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? sorusunun yanıtını merak ediyor..
ALBA BERLIN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
THY Euroleague'de ALBA Berlin ile Fenerbahçe Beko bu akşam karşı karşıya gelecek. Mercedes-Benz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. Müsabaka Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.
THY EUROLEAGUE'DE HAFTANIN PROGRAMI
Bugün
20.00 Khimki Moskova - CSKA Moskova
21.30 ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko
22.00 Olympiakos - Baskonia Vitoria-Gasteiz
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Real Madrid
22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Zalgiris Kaunas
23.00 FC Barcelona - Zenit Saint Petersburg
23.15 AX Armani Exchange Milano - Bayern Münih
Yarın
21.00 Kızılyıldız - Anadolu Efes
23.00 Valencia Basket - Panathinaikos
AVRUPA'DA 531. MAÇ
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 531. maçına yarın ALBA Berlin karşısında çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 530 karşılaşmada 304 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 328 maçın 193'ünü kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.
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