Fenerbahçe Beko kendine geldi

SPOR GÜNDEMİ

G.Saray'a gidecek derken Alanyaspor'a imza attı G.Saray'a gidecek derken Alanyaspor'a imza attı Transferde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Kayserispor'dan ayrılan ve Galatasaray'ın gündeminde olan Hasan Hüseyin Acar, Alanyaspor ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Akdeniz ekibi transferi resmen duyurdu.

İşte Belözoğlu'nun son bombası! Milli yıldızı Fener'e getiriyor İşte Belözoğlu'nun son bombası! Milli yıldızı Fener'e getiriyor Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Schalke 04'ün 20 yaşındaki golcüsü Ahmed Kutucu'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimlere başladı. Görüşmeleri sportif direktör Emre Belözoğlu yürütüyor.

Genç yıldız isyan etti! Trabzonspor'dan ayrılıyor... Genç yıldız isyan etti! Trabzonspor'dan ayrılıyor... Trabzonspor'da baskılara dayanamayan Abdülkadir Parmak, devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.



ARKA PLAN

• Trabzonspor'un Galatasaray'a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından bazı taraftarlar Abdulkadir Parmak'ın eşine hakaret ve küfür içerikli mesajlar göndermişti.

• Trabzonspor'un hukuk kadrosu, yaşanan olaylarla ilgili harekete geçmiş ve konuyla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Comolli'den F.Bahçe itirafı Comolli'den F.Bahçe itirafı Eski Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertlilerden ayrılığına ilişkin konuştu.

Süper Kupa'nın tarihi ve saati belli oldu Süper Kupa'nın tarihi ve saati belli oldu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa 2020'nin 27 Ocak 2021 tarihinde oynanacağını açıkladı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 20:45'te başlayacak.