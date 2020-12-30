Fenerbahçe Beko kendine geldi

EuroLeague'in 17. haftasında Fenerbahçe Beko evinde ASVEL'i 81-59 mağlup etti.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Ilija Belosevic, Tomislav Hordov, Carlos Peruga
FENERBAHÇE BEKO: Brown 8, Guduric 16, Melih Mahmutoğlu 12, Tarık Biberovic, De Colo 12, Pierre 6, Barthel 4, Vesely 16, Eddie 3, Ahmet Düverioğlu 2, Ulanovas 2
ASVEL: Freeman 9, Kahudi 3, Lacombe, Diot 6, Noua 3, Hayes 4, Bako 6, Lighty 11, Howard 2, Cole 10, Strazel 5
1'İNCİ PERİYOT: 15-19
İLK YARI: 38-32
3'ÜNCÜ PERİYOT 59-42
Transferde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Kayserispor'dan ayrılan ve Galatasaray'ın gündeminde olan Hasan Hüseyin Acar, Alanyaspor ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Akdeniz ekibi transferi resmen duyurdu.
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Schalke 04'ün 20 yaşındaki golcüsü Ahmed Kutucu'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimlere başladı. Görüşmeleri sportif direktör Emre Belözoğlu yürütüyor.
Trabzonspor'da baskılara dayanamayan Abdülkadir Parmak, devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.
ARKA PLAN
• Trabzonspor'un Galatasaray'a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından bazı taraftarlar Abdulkadir Parmak'ın eşine hakaret ve küfür içerikli mesajlar göndermişti.
• Trabzonspor'un hukuk kadrosu, yaşanan olaylarla ilgili harekete geçmiş ve konuyla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.
Eski Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertlilerden ayrılığına ilişkin konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa 2020'nin 27 Ocak 2021 tarihinde oynanacağını açıkladı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 20:45'te başlayacak.
Yaz döneminde alınan yerli isimlerden çok memnun kalan Fatih Terim, devre arası için yönetime Aytaç Kara dışında iki isim daha verdi.
• Alanyaspor'dan Salih Uçan
• Kayserispor ile sözleşmesini feshedip boşa çıkan Hüseyin Acar