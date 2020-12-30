Barcelona başkan adayı Emili Rousaud: Erling Haaland'la ön anlaşma yaptık

Barcelona başkan adaylarından Emili Rousaud, seçilmesi halinde Erling Haaland'ı transfer edeceğini açıkladı.
Rousaud, tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, "Diego Maradona, Hristo Stoichkov, Romaro, Lionel Messi ve Ansu Fati gibi isimleri bu kulübe kazandıran Josep Maria Minguella yeni sportif danışmanım olacak. Bu kulüp tarihinde çok önemli sayfalar açmış biridir. Erling Haaland için menajeri Mino Raiola ile görüştü ve anlaştı. Başkan seçilirsem Erling Haaland, Barcelona forması giyecek." dedi.
"MESSI KAZANMAK İSTİYOR"
Lionel Messi'yi Arjantin'den getirerek Barcelona'ya kazandıran Minguella, "Leo'nun Barça'dan gönüllü bir şekilde ayrılmak istediğine inanmıyorum. Leo kazanmak istiyor. Kazanırsa mutlu olacak. Şu an kazanamıyor. Messi'yi mutlaka kazanan bir takımda oynatmalısınız. Günümüzün modern futbolcularını ancak bu şekilde mutlu edersiniz." ifadelerini kullandı.
Barcelona'da başkanlık seçimleri 24 Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.
Transferde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Kayserispor'dan ayrılan ve Galatasaray'ın gündeminde olan Hasan Hüseyin Acar, Alanyaspor ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Akdeniz ekibi transferi resmen duyurdu.
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Schalke 04'ün 20 yaşındaki golcüsü Ahmed Kutucu'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimlere başladı. Görüşmeleri sportif direktör Emre Belözoğlu yürütüyor.
Trabzonspor'da baskılara dayanamayan Abdülkadir Parmak, devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.
ARKA PLAN
• Trabzonspor'un Galatasaray'a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından bazı taraftarlar Abdulkadir Parmak'ın eşine hakaret ve küfür içerikli mesajlar göndermişti.
• Trabzonspor'un hukuk kadrosu, yaşanan olaylarla ilgili harekete geçmiş ve konuyla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.
Eski Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertlilerden ayrılığına ilişkin konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa 2020'nin 27 Ocak 2021 tarihinde oynanacağını açıkladı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 20:45'te başlayacak.
Yaz döneminde alınan yerli isimlerden çok memnun kalan Fatih Terim, devre arası için yönetime Aytaç Kara dışında iki isim daha verdi.
• Alanyaspor'dan Salih Uçan
• Kayserispor ile sözleşmesini feshedip boşa çıkan Hüseyin Acar