Fenerbahçe sessiz sedasız 4 genç futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4.turunda Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerken Teknik Direktör Erol Bulut sağ bekte Uğur Kaan Yıldız'a şans verdi. 18 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile ilk maçına çıkarken genç oyuncunun profesyonel sözleşmeye imza attığı ortaya çıktı.
3'ER YILLIK SÖZLEŞME
Karagümrük'le yapılan hazırlık maçında bir gol atıp, bir asist yapan Serhat Ahmetoğlu'nun yanı sıra Uğur Kaan Yıldız, kaleci Bartu Kulbilge ve orta saha Fatih Yiğit Şanlıtürk ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
GENÇLERİN PERFORMANSI SEVİNDİRDİ
Fenerbahçe bir yandan gençlere imza attırırken bir yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor önünde de gençlere şans verdi. Orijinal bölgesi orta sahanın solu olan Uğur Kaan Yıldız, ilk yarıda tutuk gözüktü.
Uğur Kaan, etkili bindirmeleriyle ikinci yarıda etkili bir performans ortaya koydu. Teknik Direktör Erol Bulut, sağ açıkta Ferdi Kadıoğlu'na forvet arkasında Ömer Faruk Beyaz'a görev verdi. Bu sezon geniş kadroda kendine yer bulmakta zorlanan Ferdi Kadıoğlu ve genç yıldız Ömer Faruk Beyaz da maçın iyileri arasında yerini aldı. Özellikle Ferdi'nin sağdan bindirmeleri, arkadaşlarına attığı paslar etkili olurken genç yıldız iki golün asistini de yaptı. Gençlerin performansı Beşiktaş derbisi öncesi teknik heyeti sevindirdi.
Manchester United'a 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'de en fazla dikkat çeken isim, Fenerbahçe'den transferin son günü kiralanan Deniz Türüç oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada başarılı futbolcuyla ilgili yorumlar yaptı.
• "Fenerbahçe'de kalsaydı belki de linç edilecekti. Deniz Türüç çok güzel işler yapıyor."
• "Deniz Türüç'ün Fenerbahçe'de başarılı olamamasının sebebi tamamen Fenerbahçe'dir. Geldiği günden bu yana Başakşehir'e acayip uyum sağladı. Okan Buruk onu çok iyi kullanıyor."
Gençleşme operasyonu kapsamında bir süredir çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
SÜREÇ
• Süper Lig'in devleri, Antalya'da oynanan Gana-Katar maçını yakından takip etti.
• Herkesin gözün Gana'nın 18 yaşındaki sol açığı Kamal Deen Sulemana'daydı.
• Galatasaray'ın bir temsilcisi, Nordsjaelland forması giyen Sulemana ve menajeriyle görüştü.
• Sulemana, Galatasaray gibi bir takımda oynamanın kendisini gururlandıracağını söyledi.
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