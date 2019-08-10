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aksam.com.tr
  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:10
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  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:10

Fenerbahçe, 21. Cumhuriyet Kupası maçında Sivasspor ile karşılaşıyor

Fenerbahçe, 21. Cumhuriyet Kupası maçında Sivasspor ile karşılaşıyor

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Fenerbahçe Futbol Takımı, 21. Cumhuriyet Kupası müsabakasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek 21. Cumhuriyet Kupası maçı Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.

Demir Grup Sivasspor karşısında yeni sezon hazırlıkları kapsamında 8. ve son hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe, 3'ü yurt içi 4'ü de yurt dışı olmak üzere toplamda 7 hazırlık maçı oynadı.

Yurt dışı kampından önce Türkiye'de iki karşılaşma yapan sarı-lacivertli ekip, TFF 1. Lig ekipleri Boluspor ve Bursaspor'u 2-0 mağlup etmişti. Yurt dışı etabında ise Avusturya'da iki maç oynayan Fenerbahçe, Alman ekibi Wolfsburg ile 1-1 berabere kalırken, Hertha Berlin'e 2-1 mağlup oldu.

Daha sonra Audi Kupası'nda mücadele eden sarı-lacivertli takım, Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 6-1, İspanya ekibi Real Madrid'e ise 5-3 kaybetmişti.

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynanan son hazırlık müsabakasında ise İtalyan ekibi Cagliari ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu. Kadroda yer alan isimler şöyle;

"Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail Akbulut, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Alper Potuk, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç."

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