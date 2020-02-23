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aksam.com.tr
  • 23 Şubat 2020 Pazar 10:44
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  • 23 Şubat 2020 Pazar 10:44

Felipe Melo: 'Kadıköy'de kaldırdığımız şampiyonluk kupası unutulmaz'

Felipe Melo: 'Kadıköy'de kaldırdığımız şampiyonluk kupası unutulmaz'

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Galatasaray'ın efsane oyuncularından Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesinde görüşlerini paylaştı.

Galatasaray taraftarının sevgilisi Felipe Melo, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden önce açıklamalarda bulundu.

"BİZ KADIKÖY'DE KUPA KALDIRDIK"

Galatasaray'ın Kadıköy'de şampiyonluk kupasını kaldırdığını ve dolayısıyla "fobi" söylemlerinin yersiz olduğunu vurgulayan Melo, "Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de tüm ruhumuzla oynamak zorundayız! Fenerbahçe'nin sahasında nasıl kazanılacağını biliyorum; Galatasaray, Kadıköy'de şampiyonluk kazandı. Galatasaray ile unutulmaz anlarım var ve bunların arasında da en unutulmazı Kadıköy'de yaşadığımız şampiyonluk. Futbolda sonuç önemli ve 'fobi' yorumlarına da katılmıyorum, futbolda önemli olan kupalar kazanmak ve Galatasaray da bunu ezeli rakibinin kendi evinde yaptı" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY SAVAŞMAK ZORUNDA"

Galatasaray futbolcuların Kadıköy'de sonuna kadar savaşmak zorunda olduğunun altını çizen Melo, "Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe karşısında savaşcı olmak zorunda, mücadeleyi bırakmamak zorunda. Eğer son ana kadar rakibimiz karşısında savaşırsak bu mücadeleden istediğimizi alarak ayrılabiliriz" şeklinde konuştu.

"FATİH TERİM BİR KRAL"

Fatih Terim'in bu tip zorlu maçların havasını da çok iyi bildiğini dile getiren Melo, "Galatasaray'ın başında çok tecrübeli, bu atmosferin havasını çok iyi bilen bir teknik adam var; Fatih Terim. Fatih Terim, bir kraldır" dedi.

GALATASARAY'DA TARİH YAZDI

Felipe Melo, 4 sezonu aşkın süredir formasını giydiği Galatasaray'ın kazandığı başarılara önemli katkı sağlarken, Türkiye kariyerinde 8 kupaya şahitlik etti. Brezilyalı oyuncu, sarı-kırmızılı takımla 3 Süper Lig, 3 TFF Süper Kupa ve 2 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşarken, Galatasaray'ın en başarılı dönemlerinden birine katkı sağladı.

(Sporx)

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