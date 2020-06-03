Feghouli için kulüp tarihinin bonservis rekorunu kıracak teklif

Bülent Uygun'un eski takımı Al Gharafa, Galatasaray'a Sofiane Feghouli transferi için kulüp tarihinin rekoru olarak kabul edilen 8 milyon euro önerdi.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nis satış fiyatı 10 milyon euro olarak belirlendi. Belhanda'yla beraber Feghouli'ye de Arap ülkelerinden takım arayan menajerler beklenen teklifi Katar'dan getirdi.

Bülent Uygun'un eski takımı Al Gharafa, Feghouli için kulüp tarihinin rekoru olarak kabul edilen 8 milyon euro'luk bir teklif gönderdi. Katar ekibi adına sarı-kırmızılılarla temas kuran kişinin Jassem Al Mansouri olduğu bildirildi.

Al Gharafa'nın 8 milyon euro'luk teklifinin kabul edilebilir olduğu ancak bonusların çok fazla olduğu iletildi. Ayrıca teklifin içinde Fransız menajerin Galatasaray'ın alacağı 8 milyon euro'dan 1 milyon euro danışmanlık ücreti istediği bildirildi.

Galatasaray menajerden aracılık ücretinin Al Gharafa tarafından ödenmesini istedi. Gelen teklifle ilgili yönetimden "emekleme" döneminde. Üzerinde çok fazla konuşulması gereken bir teklif" yorumu yapıldı.

Al Gharafa kulüp tarihinde en yüksek bonservisi 2013-14 sezonunda 7.2 milyon euro ile Lisandro Lopez için Lyon'a ödemişti

(Sabah)