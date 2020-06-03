Feghouli için kulüp tarihinin bonservis rekorunu kıracak teklif

Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nis satış fiyatı 10 milyon euro olarak belirlendi. Belhanda'yla beraber Feghouli'ye de Arap ülkelerinden takım arayan menajerler beklenen teklifi Katar'dan getirdi.
Bülent Uygun'un eski takımı Al Gharafa, Feghouli için kulüp tarihinin rekoru olarak kabul edilen 8 milyon euro'luk bir teklif gönderdi. Katar ekibi adına sarı-kırmızılılarla temas kuran kişinin Jassem Al Mansouri olduğu bildirildi.
Al Gharafa'nın 8 milyon euro'luk teklifinin kabul edilebilir olduğu ancak bonusların çok fazla olduğu iletildi. Ayrıca teklifin içinde Fransız menajerin Galatasaray'ın alacağı 8 milyon euro'dan 1 milyon euro danışmanlık ücreti istediği bildirildi.
Galatasaray menajerden aracılık ücretinin Al Gharafa tarafından ödenmesini istedi. Gelen teklifle ilgili yönetimden "emekleme" döneminde. Üzerinde çok fazla konuşulması gereken bir teklif" yorumu yapıldı.
Al Gharafa kulüp tarihinde en yüksek bonservisi 2013-14 sezonunda 7.2 milyon euro ile Lisandro Lopez için Lyon'a ödemişti
(Sabah)
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Atletico Madrid'in Landry N'Guemo ve Bernard Mensah'ın bonservis sorunu sebebiyle kendilerini FIFA'ya şikayet ettiğini ve transfer yasağı cezası alabileceklerini söyledi.
Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın birkaç yıldır kadrosuna katabilmek için uğraş verdiği Trezeguet için İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Başarılı futbolcunun menajeriyle temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun 8 milyon Euro'luk bonservis bedelini 6 milyon Euro'ya çekmeye çalışıyor.
Yusuf'un ardından Abdülkadir Ömür de Fransa'ya gidebilir... Pandemi sürecini fırsat bilen Nice, 20 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'a 17 milyon Euro (128.3 milyon TL) önerdi. Fırtına bu teklifi reddetti ve kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı. Pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi.
Bülent Uygun'un eski takımı Al Gharafa, Galatasaray'a Sofiane Feghouli transferi için kulüp tarihinin rekoru olarak kabul edilen 8 milyon euro önerdi.
Takımın 1 numaralı kalecisi olacağı bir takıma gitmek isteyen Uğurcan Çakır, Liverpool ve Tottenham'ın tekliflerine rağmen tercihini Sevilla'dan yana kullandı. Başarılı kalecinin bu kararı Trabzonspor yönetimini şaşırttı. Bordo-Mavililer, Uğurcan'ı Premier Lig ekiplerine satıp daha fazla gelir elde etmeyi planlıyordu.
Sezon sonunda takımdaki 4 kiralık yabancının (Onyekuru, Lemina, Seri, Andone) kontratı biterken, kiralık giden 4 yabancı (Maicon, Diagne, Babel, Ozornwafor) geri dönecek. En büyük sürpriz ise Belhanda'da yaşanabilir.
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