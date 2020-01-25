Federasyon limit arttırdı, Fenerbahçe puan silme cezasından kurtuldu

Karadeniz devi tarihinde Yeni Malatyaspor deplasmanına iki kez çıktı. Bordo-Mavililer iki karşılaşmada da Doğu ekibine gol atamadan mağlup olmaktan kurtulamadı.

TFF Tahkim Kurulu, önceki gün Fenerbahçe'nin yaptığı itiraz sonucu kulübün harcama limitini 16 milyon TL artırma kararı aldı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe, limitte eksi 19 milyon TL'ye kadar geriledi. Bu hesaplamaya Moses'tan yapılan tasarrufun dahil olmadığı öğrenildi.

Yani bu da düşüldüğünde Fenerbahçe eksi 10 milyon TL'nin altına iniyor. Böylece yaptırım ihtimali ortadan kalkan Fenerbahçe, sadece ihtar alacak.

TRANSFER İÇİN ARTI ŞART

Moses'ın ayrılmasının ardından Fenerbahçe'ye, hiç oyuncu göndermese dahi ceza gelmeyecek.

FEDERASYONA İKİNCİ İTİRAZ

Takım Harcama Limitleri konusunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'nun yaptığı açıklamanın ardından gözler Fenerbahçe cephesine çevrildi. Sarı-lacivertli kulüp, TFF'ye bir kez daha itirazda bulunma kararı aldı.

(Sabah)