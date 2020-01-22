  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 14:20
  • |
  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 14:54

Fatih Terim'in Malik Karaahmet üzüntüsü: 'Nasıl kaçırırsınız?'

Fatih Terim'in Malik Karaahmet üzüntüsü: 'Nasıl kaçırırsınız"'

Paylaş

Dün Başakşehir karşısında oynadığı futbolla göz dolduran Malik Karaahmet'in Galatasaray'da değerlendirilmemesi Fatih Terim'in tepkisini çekti.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig ekibi Başakşehir’le 0-0 berabere kalarak tarih yazan ve çeyrek finale kalan Kırklarelispor’da 20 yaşındaki futbolcu Malik Karaahmet’in performansı bir hayli dikkat çekti.

MALİK KARAAHMET GALATASARAY'DA OYNADI AMA GÖRÜLMEDİ

Başakşehir’in tecrübeli defans oyuncusu Skrtel’i bir hayli zorlayan Malik Karaahmet’in genç yaşı ve fizik kapasitesi beğeni toplarken oyuncunun Galatasaray’ın U19- U21 takımlarında oynamasına rağmen değerlendirilmemesi Fatih Terim’in tepkisi çekti. 0-0 biten karşılaşmanın ardından altyapı hocalarını haşlayan başarılı teknik adamın sezon biter bitmez radikal kararlar alacağı öğrenilirken, 20 yaşındaki futbolcunun Kayserispor’la görüşmelere başladığı belirtildi.

Önümüzdeki sezon yabancı kuralının 10’a düşüreceğini hesap eden Fatih Terim’in teknik heyet ve scout ekibine ‘yerli, yetenekli futbolcu istiyorum’ talimatı verdiği kaydedilirken, deneyimli çalıştırıcının alt yapı antrenörlerine daha dikkatli olmaları konusunda talimat yağdırdığı bildirildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fatih Terim'den Feghouli'ye uyarı: 'Kendine gel'

title

Trabzonspor'da Serkan Asan'a yeni sözleşme

title

Ozan Kabak Bayern Münih yerine Schalke'yi seçtiğini itiraf etti

Gençlerbirliği Kulübünün Onursal Başkan İlhan Cavcav Anısına Hazırladığı Video

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray genç yeteneğin transferinden vazgeçmek zorunda kaldı
Galatasaray genç yeteneğin transferinden vazgeçmek zorunda kaldı

Galatasaray genç yeteneğin transferinden vazgeçmek zorunda kaldı

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Seko Fofana için Fiorentina devrede.

Beşiktaş golcü oyuncuya resmi teklifte bulundu
Beşiktaş golcü oyuncuya resmi teklifte bulundu

Beşiktaş golcü oyuncuya resmi teklifte bulundu

Beşiktaş, Darmstadt forması giyen Serdar Dursun'u transfer etmek istiyor.

Erzurumspor'un beğenmediğini, Fenerbahçe transfer etti
Erzurumspor'un beğenmediğini, Fenerbahçe transfer etti

Erzurumspor'un beğenmediğini, Fenerbahçe transfer etti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette'in geçen sezon Erzurumspor'a teklif edildiği ortaya çıktı.

Kırklareli tur atladı, Terim altyapı hocalarını haşladı
Kırklareli tur atladı, Terim altyapı hocalarını haşladı

Kırklareli tur atladı, Terim altyapı hocalarını haşladı

Dün Başakşehir karşısında oynadığı futbolla göz dolduran Malik Karaahmet'in Galatasaray'da değerlendirilmemesi Fatih Terim'in tepkisini çekti.

Fenerbahçe'de şaşırtan Adil Rami kararı
Fenerbahçe'de şaşırtan Adil Rami kararı

Fenerbahçe'de şaşırtan Adil Rami kararı

Transferdeki durumu belirsizliğini koruyan Fenerbahçe'de Adil Rami'nin durumu ise netleşti. Takımdan ayrılması gündemde olan Fransız savunmacının sezon sonuna kadar takımda kalmasına karar verildi.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı. Kritik Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşması Fırat Aydınus'a verilirken, Cüneyt Çakır da 1 aylık aranın ardından bir maça atandı.

Galatasaray'ın istediği stoper İngiltere'yi karıştırdı
Galatasaray'ın istediği stoper İngiltere'yi karıştırdı

Galatasaray'ın istediği stoper İngiltere'yi karıştırdı

Adı sık sık Galatasaray'la anılan Mustafi'nin sergilediği performans Arsenal taraftarlarını çıldırttı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.