Fatih Terim'in Fenerbahçe karnesi

Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 63 müsabaka oynadı.
Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 67 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 24 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü.
- FENERBAHÇE KARŞISINDA 31 DERBİ
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 31 maç yaptı.
Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 11'ini kazanırken, 11'inde berabere kaldı, 9'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oynadığı 32 derbide ise 12 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwana Samatta'nın Galatasaray derbisinde 21 kişilik kadroda olması bekleniyor. İngiltere'den hazır gelen Tanzanyalı golcü, idmanda Erol Bulut'un gözüne girerse dev derbiye sürpriz bir şekilde ilk 11'de dahi başlayabilir.
Son olarak Manchester City'de forma giyen ve şu an boşta olan Aleix Garcia ile Galatasaray temas kurmuştu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna Dinamo Bükreş de talip oldu ancak İspanyol futbolcu ‘Galatasaray'dan haber bekliyorum' diyerek teklifi reddetti.
Troy Deeney, Stefano Okaka ve Kevin Gameiro ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, her olasılığa karşı Papiss Cisse'yi de listesinde tutuyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugüne kadar 9 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim'in 5-3 üstünlüğü bulunuyor.
Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş, forvetine kavuşuyor... Nikola Kalinic'in bugün İstanbul'da olması bekleniyor.