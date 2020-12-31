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aksam.com.tr
  • 31 Aralık 2020 Perşembe 19:19
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Fatih Terim'den yeni yıl mesajı: Neşeniz bol, keyfiniz bereketli olsun

Fatih Terim'den yeni yıl mesajı: Neşeniz bol, keyfiniz bereketli olsun

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AA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni yıl mesajı yayımladı.

Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Var olanların kıymetini, kaybetmeden bileceğimiz, 'Değer mi?' sorusuna karşılık, 'Gönülden değer.' diyeceğimiz, bol bol şükredip doğrularımız kadar hatalarımızı kabulleneceğimiz bir yıl diliyorum. Neşeniz bol, keyfiniz bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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DETAY
• Beşiktaş'a geri dönme konusundaki isteğini saklamayan Brezilyalı futbolcuyla yapılan ilk görüşmeden olumlu ayrılan yönetim, tecrübeli isim için kaynak arayışına girdi.
• Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande'den yıllık 12 milyon avro kazanan tecrübeli futbolcudan geri dönüş için Feda isteyen yönetim, oyuncuya ikinci yarı için 2.5 milyon avroluk maaş önerisinde bulunacak.
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