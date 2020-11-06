Fatih Terim'den Salih Uçan isteği

AKŞAM

DEVRE arası transfer planını belirleyen G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim şimdiden yeni sezonun transferleri ile yakından ilgileniyor.

Fatih Terim, Alanyaspor ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan’ı kadroya katmak istiyor. Devre arasında bu konu ile ilgili gereken hamleler yapılacak. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu da sezon sonunda gelen tüm teklifleri değerlendirecek.