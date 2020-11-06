Fatih Terim'den Salih Uçan isteği

Fatih Terim, Alanyaspor ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan’ı kadroya katmak istiyor. Devre arasında bu konu ile ilgili gereken hamleler yapılacak. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu da sezon sonunda gelen tüm teklifleri değerlendirecek.
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Azerbaycan temsilcisi Qarabağ'ın teknik direktörü Gurban Gurbanov, Sivasspor karşısında aldıkları 2-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Feyenoord, sahasında CSKA Moskova'yı 3-1 mağlup ederken Milli futbolcumuz Orkun Kökçü sezonun ilk golünü attı.
Leicester City, UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda sahasında karşılaştığı Braga'yı 4-0 gibi rahat bir skorla geçmeyi başardı.
TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı Josef de Souza'ya verilen cezayı bir maça indirdi.
Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçının hakemi değişti.