  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 21 Şubat 2020 Cuma 10:07
  • |
  • 21 Şubat 2020 Cuma 10:07

Fatih Terim: Kaybetmekten korkuyorlar, hakemin üstüne oynayacaklar

Fatih Terim: Kaybetmekten korkuyorlar, hakemin üstüne oynayacaklar

Paylaş

Galatasaray, 2012'de kupa kaldırdığı Kadıköy'e galibiyet parolasıyla hazırlanırken, teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları dev maça psikolojik açıdan yaklaşıyor.

Kadıköy'de uzun süredir kazanamamayı futbolcuların kafasından silmek isteyen teknik heyet, 'sakinlik' uyarısı yapıyor. Geçen sezon 1-0 öne geçtikten sonra Feghouli'ye yapılan faul sonrası rakibin beraberliği yakaladığı hatırlatılırken, skor üstünlüğünü koruma konusunda çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Terim özellikle skor üstünlüğünün önemine değiniyor.

"KAYBETMEKTEN KORKACAKLAR"

Terim ve ekibi, rakibin uzun süreli yenilmezlik serisinin bozulmaması için daha büyük stres yaşayacağını kaydediyor.

Sarı-lacivertlilerin son 3 lig maçında sadece 1 puan çıkarması üzerine öz güven kaybı yaşadığını aktaran başarılı çalıştırıcı, "Öne geçtiğimiz takdirde şuursuzca saldıracaklardır. Boşlukları iyi değerlendirmeliyiz. En önemli konu sakin olmak. Futbolcular da taraftarlar da hakemin üstüne oynayacak. Kendi oyunumuzu oynarsak maçı kazanırız. Kaybetmekten, serinin bozulmasından korkacaklardır" dediği öğrenildi.

(Sabah)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Vedat Muriqi'nin ileri uçta yalnız kaldığını düşünen Ersun Yanal, beklerden hücuma destek istedi

title

Fatih Terim'den derbide Feghouli'ye şut emri

title

Altay Bayındır derbiye Volkan Demirel ile hazırlanıyor

Kavga Ediyormuş Gibi Yapan Taraftarlardan Polis Memuruna Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

SPOR GÜNDEMİ

Herkes Babel'in bu hareketini konuşuyor
Herkes Babel'in bu hareketini konuşuyor

Herkes Babel'in bu hareketini konuşuyor

Galatasaray'ın devre arasında Ajax'a gönderdiği Ryan Babel'in, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Getafe maçında yaptığı hareket maça damgasını vurdu.

Beşiktaş'ta 3 imza birden
Beşiktaş'ta 3 imza birden

Beşiktaş'ta 3 imza birden

BEŞİKTAŞ yönetimi, iç transferde harekete geçiyor.

Ayrılık tarihi bile belli! İşte Cimbom'un kasasına girecek para
Ayrılık tarihi bile belli! İşte Cimbom'un kasasına girecek para

Ayrılık tarihi bile belli! İşte Cimbom'un kasasına girecek para

Sözleşmesini uzatmadığı için kadro dışı bırakılan altyapı oyuncusu Mustafa Kapı, resmi ayrılık için geri sayıma geçti.

Altay Bayındır derbiye Volkan Demirel ile hazırlanıyor
Altay Bayındır derbiye Volkan Demirel ile hazırlanıyor

Altay Bayındır derbiye Volkan Demirel ile hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Galatasaray derbisine Marco Knoop ve Volkan Demirel ile hazırlanıyor.

Terim'den derbide Feghouli'ye özel görev: Bunu yapacaksın!
Terim'den derbide Feghouli'ye özel görev: Bunu yapacaksın!

Terim'den derbide Feghouli'ye özel görev: Bunu yapacaksın!

Fenerbahçe'nin zafiyetleri üzerine çalışan Fatih Terim, Feghouli'ye özel bir görev verdi.

Meğer bu yüzdenmiş! Yanal derbi öncesi Muriqi sorununu çözdü
Meğer bu yüzdenmiş! Yanal derbi öncesi Muriqi sorununu çözdü

Meğer bu yüzdenmiş! Yanal derbi öncesi Muriqi sorununu çözdü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Vedat Muriqi'nin performansını düşüren etkeni buldu.

'Kaybetmekten korkuyorlar, hakemin üstüne oynayacaklar'
'Kaybetmekten korkuyorlar, hakemin üstüne oynayacaklar'

'Kaybetmekten korkuyorlar, hakemin üstüne oynayacaklar'

Galatasaray, 2012'de kupa kaldırdığı Kadıköy'e galibiyet parolasıyla hazırlanırken, teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları dev maça psikolojik açıdan yaklaşıyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.