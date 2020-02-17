Fatih Terim derbi için Falcao ve Adem Büyük arasında kararsız

Sakatlığını tamamen atlatan Falcao, 2 maç sonra formasına kavuştu. Malatyaspor maçında 81’de oyuna giren Kolombiyalı yıldız, 1 net fırsat harcadı, 1 de gollük pas verdi. Fatih hoca, Fenerbahçe derbisinde Adem ile Falcao arasında bir seçim yapacak.

Radamel Falcao geri döndü. 19. haftadaki Konyaspor mücadelesinde sakatlık yaşayan ve sonrasında yoğun bir tedavi gören Kolombiyalı yıldız, formasına kavuştu. Terim’in kulübede başlattığı Falcao, 81. dakikada Adem’in yerine oyuna girdi. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği tecrübeli futbolcu, 1 net fırsatı değerlendiremezken, 1 de Onyekuru’ya gollük pas verdi. Genel olarak hazır bir görüntü çizen Falcao, Fenerbahçe derbisinde hocasından forma bekliyor. Fatih Terim, hafta içinde Adem ile Falcao arasında bir seçim yapacak.

Terim’in ikilemi...

İmparator’un son 4 maçta 5 gol atan Adem’i mi, yoksa bu tip büyük maçları kariyeri boyunca fazlasıyla oynayan Falcao’yu mu ilk 11’e koyacağı büyük merak konusu. Öte yandan Kolombiyalı santrfor, ligin ilk yarısında 0-0 biten Fenerbahçe derbisinde 89 dakika görev yapmıştı.

(Fanatik)