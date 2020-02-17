Fatih Terim derbi için Falcao ve Adem Büyük arasında kararsız

Radamel Falcao geri döndü. 19. haftadaki Konyaspor mücadelesinde sakatlık yaşayan ve sonrasında yoğun bir tedavi gören Kolombiyalı yıldız, formasına kavuştu. Terim’in kulübede başlattığı Falcao, 81. dakikada Adem’in yerine oyuna girdi. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği tecrübeli futbolcu, 1 net fırsatı değerlendiremezken, 1 de Onyekuru’ya gollük pas verdi. Genel olarak hazır bir görüntü çizen Falcao, Fenerbahçe derbisinde hocasından forma bekliyor. Fatih Terim, hafta içinde Adem ile Falcao arasında bir seçim yapacak.
Terim’in ikilemi...
İmparator’un son 4 maçta 5 gol atan Adem’i mi, yoksa bu tip büyük maçları kariyeri boyunca fazlasıyla oynayan Falcao’yu mu ilk 11’e koyacağı büyük merak konusu. Öte yandan Kolombiyalı santrfor, ligin ilk yarısında 0-0 biten Fenerbahçe derbisinde 89 dakika görev yapmıştı.
(Fanatik)
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