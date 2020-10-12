Fatih Terim: Başkanlık düşüncem yok

Galatasaray'da harekete geçen muhalefetin "Başkan ol" çağrısına Fatih Terim son noktayı koydu: "Bu laflarımdan da yakıştırmalar yapılacaktır. Başkanlıkla ilgili soruya cevap vermeden de açık olarak bir kez daha söyleyeyim ki, böyle bir düşüncem olmadığını söyleyerek başlamak istiyorum bu sorunun cevabına."

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, beIn Sports'a özel açıklamalarda bulunuyor.



Terim'in açıklamalarından satır başları:

- "Biz bir oyun anlayışı belirleyip, o oyun anlayışına uygun olarak oyuncular değil, elimizdeki imkanları zorlayarak ilk 11’e çıkabilecek oyunculardan bir oyun anlayışı geliştirmek zorundaydık."

- "Satranç, dünyada bilinen en stratejik oyunlardan biri kabul edilir. Geçen sene benim koltuğumda olmayı bir strateji oyunu haline getirselerdi, çok az kişi seviye atlayabilirdi."

- "Özellikle bir sporcu için durmak her zaman sorun olur. Çünkü hem beden, hem zihin, hem de heyecan durur. Belirsizlik ve korku da eklenince iş tabii insani olarak başka noktaya gider."

- "Alışılagelmedik eski yapılanlara veya olanlara benzemeyen, enteresan bir durum çıktı ortaya. Dolayısıyla oyuncular da bu olaydan önce çok etkilendiler. Nasıl hareket edeceklerini bilemediler ki hepimiz de öyleydik."

- "En önemli şey şudur, maçın içerisinde hepimizi etkileyen bir olay var. Özellikle oyuncunun iyi ve kötü hareketine tepki gösteren, hepimizin keyif almasını sağlayan etken yok. Bu tabii tüm oyuncular için biraz sıkıntı."

- "Galatasaray taraftarının her zaman kazanılan başarılarda çok büyük payı olduğunu düşünmüşümdür ve bunu sık sık da dile getiriyorum zaten. Bunu en net 1996-2000 döneminde tecrübe ettik. O zamanlarda yaşananlar, bence taraftarın gerçek karşılığıdır."

- "Son dönemde teknolojiyle işin içine biraz da seyirci girdi. Galatasaray halen taraftarı, seyirciden fazla takımlardan. Taraftarımız bize itici güç olmaya, maç çevirmeye, itici güç olmaya devam ediyor. En az takımım kadar, taraftarlarıma da güveniyorum."

- "Diğer takımların kültürü ve yapısı farklı olabilir ancak benim açımdan Galatasaray’ın durumu kabul edilebilir değil. Bunu üzülerek, futbolun başındaki kişi olarak değil, bu kulübün bir üyesi hatta divan üyesi olarak söylüyorum."

- "Bu laflarımdan da yakıştırmalar yapılacaktır. Başkanlıkla ilgili soruya cevap vermeden de açık olarak bir kez daha söyleyeyim ki, böyle bir düşüncem olmadığını söyleyerek başlamak istiyorum bu sorunun cevabına."

- "Büyük resme baktığımızda, kulüplerin kapısına kilit vurulması gerektiği çok açık. Galatasaray'ın durumu kabul edilebilir değil."

- "Çevrilebilir bir borçtan bahsetmiyoruz, kredi faizleri bile ödenebilir değil. Kimse de çıkış planım var diyemiyor. Her sene şampiyon olsanız, Şampiyonlar Ligi'nde kupa kaldırsanız bile borçları çevirmek zor."

- "Çok net bir tanımlama yapayım size ve camiamıza. Yıllardır duyarsınız, Galatasaray’ın en önemli değerlerinden biri, ‘Kol kırılır, yeni içinde kalır.’ Peki soruyorum size, kol kazayla mı kırıldı? Bilerek veya isteyerek mi?”

- "Gelelim kulüplerin geleceği için öngörülen altyapılara. Çok duyuyorum, ‘Hocam Ozan gibi her sene 2-3 genç çıksa akademiden, kulübümüz kurtulur.’ cevap veriyorum, ben istemez miyim?”

- "Şimdi ben soruyorum size, sizce satış sonrasında 11 milyon euro’nun yüzde kaçı akademiye yeni oyuncu veya yatırım için aktarılmıştır? Tahmininiz var mı, yok. Sıfır.”

- "Neden? Çünkü o anda ya yeni oyuncu alınması gerekir A Takım için ya maaş ödenmesi gerekir veyahut da borç ödenir.”

- "Menajeri, maddi kazancı, sosyal medya, ailesi, etkileşimi gibi konular sadece oyuncunun performansını değil, gelişimini de etkiliyor.”

- "Günümüzde genç oyuncuların A Takım’da oynayabilmesi için sadece yetenek kafi değil. Baskıyı nasıl kaldırdıkları, stresi nasıl yönettikleri, sosyal ilişkileri, gelişmeye olan duyarlılıkları, seviyelerini belirli bir yere çekmeleri için lazım olan kavramlar.”

- "Ozan Kabak'ı yetiştiren antrenörüm 2500 ile 4500 lira arası maaş alıyor. Türkiye'nin en büyük spor kulübünde çalışıyor ve Ozan'lar yetiştiriyor. Bir de Anadolu'yu düşünürsek, varın halimizi siz düşünün."

- "U17 takımlarının olmayacağı açıklandı. Türk futbolunun gelecek 10 yılı büyük bir tehdit altında. Bu oyuncular 7 aydır antrenman yapmıyor. Yerli teşvik sistemi niye işlemedi, yabancı sayısı ne olacak diye soranlara, ne doğru ve istikrarlı ki bu olsun diyorum."

- "Felsefe şuydu; ‘U21 seviyesine gelmiş bir oyuncu, A takımda süre alamıyorsa bu ligi kapatalım, gereksiz’ dendi ve bir anda kaldırıldı, yüzlerce çocuk açıkta kaldı. Aradan 6-7 ay geçince, ‘Rezerv Lig’ adı altında bir ağız yoklama yapıldı.”

- "1-2 kulübün talebiyle bir yıl evvel kaldırılan lig, TFF tarafından bu sefer ‘B Ligi’ olarak açıklandı. Kulüplere 'Katılım isteğe bağlı' diye yazı gönderildi. Açıklanan kriterleri anlatmayayım evlere şenlik. Herhalde o da olmayacak ki, ses seda yok.”

- "Yabancıya gelince, bu kuralı ben Futbol Direktörü olduğum dönemde sayın Yıldırım Demirören ve yönetimine izah ettim. Sonra Kulüpler Birliği toplantısında kendim anlattım. En çok zarar görecek merci de bendim Milli Takım teknik direktörü olarak.”

- "Ben de birkaç dayanak üzerine kurdum yabancı serbestisini. Esasında kural, Türk oyuncu kuralıydı. 14 Türk mecburdu, 14 yabancı mecbur değildi. İsterseniz hiç yabancıyla oynamayın, ama 14 Türk olmadan oynayamazsınız.”

- "Yabancı sayısı değiştiğinde, Avrupa'da Türk oyuncuların daha fazla süre bulabileceğini anladım. Bugün oyuncularımız sadece Türkiye'yi değil, dışarıyı tercih ediyor ve Türk oyuncularımızın takır takır oynadığını görmekten büyük gurur duyuyorum."

- "VAR sistemi niye geldi? Özü itibariyle bir sağlama yapma, hatayı ve hasarı aza indirme mekanizmasıydı. Hakemlerin üzerinden yükü alacak, yani bir yardımcı gibi.”

- "Elbette her yeniliğin ve değişimin beraberinde getirdiği çelişkiler de var, bunların zamanla aşılacağına inanıyorum ama bu arada VAR sisteminde bir sigorta olduğunu düşünüyorum.”

- "Bir hakem kolay yetişmiyor. Eğitimi ve pratiği ile bir hakemin tabiri caizse pişmesi ciddi bir zaman alıyor. Bu kadar zor yetiştirilen meslek sahibini bizler parçalıyoruz. Neden? Çünkü ne kişiye ne de içinde bulunduğu sisteme güveniyoruz."

- "MHK’nın idari ve organizasyon yapılanmasının -kişilerden bağımsız- yanlış olduğunu düşünüyorum.”