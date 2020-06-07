Falcao Galatasaray'da kalacaktır

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Kolombiyalı Victoria, hakkında ayrılık haberleri çıkan vatandaşı için, “Sözleşmesinin sonuna kadar Galatasaray'da oynar” yorumunu yaptı.

AKŞAM

Gustavo Victoria, Radyospor’a konuştu. Kolombiyalı eski futbolcu, “Radamel Falcao ile konuşuyorum. Falcao’nun motivasyonu çok yüksek. Falcao, Galatasaray’da olduğu için çok mutlu. Kendisi ve ailesi İstanbul’u çok seviyor. Çok profesyonel bir oyuncu. Atacağı gollerle Galatasaray’ı hedefine ulaştıracaktır. Falcao’nun sözleşmesinin sonuna kadar Galatasaray’da kalacağını düşünüyorum. Falcao kesinlikle önümüzdeki sezon Galatasaray’da olacak” dedi.

GELİRSE ÇOK FAYDALI OLUR

Victoria, Galatasaray’ın transfer gündeminde olduğu konuşulan Santiago Arias’la ilgili, “Santiago Arias tek kelimeyle harika bir oyuncu ancak Atletico Madrid’de fazla süre alamadı çünkü Simeone’nin oyun anlayışı çok defansif. Santiago ileriye çok fazla çıkan bir bek. Santiago eğer gelirse Galatasaray’a çok faydalı olur. Bu tarz haberleri duyuyorum, okuyorum ve bu transferin olmasını çok isterim” diyerek sözlerini tamamladı.

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