Falcao Galatasaray'da kalacaktır

AKŞAM
Gustavo Victoria, Radyospor’a konuştu. Kolombiyalı eski futbolcu, “Radamel Falcao ile konuşuyorum. Falcao’nun motivasyonu çok yüksek. Falcao, Galatasaray’da olduğu için çok mutlu. Kendisi ve ailesi İstanbul’u çok seviyor. Çok profesyonel bir oyuncu. Atacağı gollerle Galatasaray’ı hedefine ulaştıracaktır. Falcao’nun sözleşmesinin sonuna kadar Galatasaray’da kalacağını düşünüyorum. Falcao kesinlikle önümüzdeki sezon Galatasaray’da olacak” dedi.
GELİRSE ÇOK FAYDALI OLUR
Victoria, Galatasaray’ın transfer gündeminde olduğu konuşulan Santiago Arias’la ilgili, “Santiago Arias tek kelimeyle harika bir oyuncu ancak Atletico Madrid’de fazla süre alamadı çünkü Simeone’nin oyun anlayışı çok defansif. Santiago ileriye çok fazla çıkan bir bek. Santiago eğer gelirse Galatasaray’a çok faydalı olur. Bu tarz haberleri duyuyorum, okuyorum ve bu transferin olmasını çok isterim” diyerek sözlerini tamamladı.
Galatasaray, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın imza bedelini hesaplarına geçti. DG Sivasspor'la mukaveleleri sezon sonunda bitecek olan iki futbolcu için Fenerbahçe de harekete geçmişti. Ancak Sarı-Kırmızılı Yönetim, 500'er bin euroluk imza paralarını ödedi ve iş bitti.
Milli yıldız, gelecekteki kariyeri ile ilgili net kararını verdi. 31 yaşındaki oyuncu Sarı-Lacivertli formayı giymek istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. İdareciler ise Nuri Şahin'e geri dönüş yapacak.
Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listede yer alan Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana iterek Sinan Bolat'ta karar kaldı. İmza parasındaki pürüz de giderilirse transfer mutlu sonla bitecek.
Yuto Nagatomo ile ayrılık kararı alan Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki sol bek Berkan Emir'i transfer etmek istiyor.
Fransa Ligue 2'ye düşürülen Toulouse'un başına geçmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Sarı-Lacivertlilerden Mathias Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı Fransız ekibine transfer etmek istiyor.
Liglerin tatil edildiği 19 Mart'tan bu yana doğru dürüst kazanç olmamasına karşın 3.5 milyon Euro temin eden Galatasaray yönetimi, bu parayı geçen hafta futbolculara dağıttı.
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı deneyimli sağ bek Mauricio Isla tercihini yaptı. Sarı-lacivertli ekiple olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Şilili futbolcunun yeni adresi Arjantin olacak.